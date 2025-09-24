Dauerregen sorgt für steigendes Hochwasserrisiko

Nach dem regnerischen Wochenstart in Bayern warnen Hochwasserexperten vor Überflutungen. Besonders von Nordschwaben bis nach Oberfranken könnten Gewässer wegen des Dauerregens vorübergehend über die Ufer treten. Das berichtete der Hochwassernachrichtendienst am Montag. Einzelne Messstellen in diesem Bereich haben schon am Montag Meldestufe 1 überschritten. Es konnte nicht ausgeschlossen werden, dass Meldestufe 2 erreicht wird, besonders im Bereich der Regnitz und des Oberen Main. Deshalb wurden Warnungen herausgegeben für folgende Landkreise:

Landkreis Forchheim: Hochwasserwarnung vor Ausuferungen und Überschwemmungen

Landkreis Lichtenfels: Hochwasserwarnung vor Ausuferungen und Überschwemmungen

Landkreis Kulmbach: Vorwarnung Hochwassergefahr

Alle Warnungen wurden am Dienstagmorgen aufgehoben.

Einschätzung für die nächsten Tage schwierig

Die ergiebigen Regenfälle sind in der Nacht zum Dienstag abgeklungen und auch am Dienstag soll es weitestgehend trocken bleiben. In der Nacht zum Mittwoch und am Mittwoch werden aber wieder stärkere Niederschläge in größeren Gebieten erwartet. Aufgrund der Wetterlage war nach Einschätzung der Fachleute eine Hochwassereinschätzung für die nächsten Tage noch schwierig. Außerdem könnte es laut dem Landesamt lokale Abweichungen von den Meldestufen geben.

Gefahr für Gebäude erst ab Stufe 3

Das bedeuten die Hochwasser-Meldestufen:

Meldestufe 1: Stellenweise kleinere Ausuferungen.

Meldestufe 2: Land- und forstwirtschaftliche Flächen überflutet oder leichte Verkehrsbehinderungen auf Hauptverkehrs- und Gemeindestraßen.

Meldestufe 3: Einzelne bebaute Grundstücke oder Keller überflutet oder Sperrung überörtlicher Verkehrsverbindungen oder vereinzelter Einsatz der Wasser- oder Dammwehr erforderlich.

Meldestufe 4: Bebaute Gebiete in größerem Umfang überflutet oder Einsatz der Wasser- oder Dammwehr in großem Umfang erforderlich.