Bayern

06:32 Uhr

Diese Wanderungen gehen auch bei schlechtem Wetter

Plus Bei Regen kann man im Allgäu nicht wandern - oder? Doch, mit dem entsprechenden Equipment und den passenden Touren. Sechs Tipps für trübe Tage.

Von Leonie Küthmann

Der Frühsommer lässt im Allgäu noch auf sich warten, die Pfingstferien waren größtenteils verregnet. Das heißt aber nicht, dass man nur zuhause sitzen muss. Wir stellen Wander-Touren vor, die man auch bei nasserem Wetter machen kann. Nur weil es bewölkt ist und zuvor geregnet hat, heißt es nicht, dass man nicht einen schönen Ausblick genießen kann.

Vorab: Wie so oft in den Bergen gilt auch hier, dass man im Zweifelsfall immer Vorsicht walten lassen sollte. Außerdem ist entsprechendes Equipment Pflicht. Dazu zählt neben Bergschuhen auch immer eine Regenjacke. Wer sich in dei Berge aufmacht, sollte vorab den Wetterbericht unter die Lupe nehmen - und sich im Zweifelsfall nach der schlechtesten Vorhersage richten. Da das Wetter in den Bergen schnell umschlagen kann, ist es immer klüger eine Tour gegebenenfalls früher abzubrechen und sich in Sicherheit zu begeben - und den Bergwachten einen aufwändigen Einsatz zu bescheren. (Generell Tipps für das Wandern im Frühling finden Sie hier.)

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen