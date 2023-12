Bayern

Digitalminister Mehring will Faxgeräte aus den Verwaltungen verbannen

Ab in die Tonne: Bayerns Digitalminister Fabian Mehring will, dass Bayerns Staatsverwaltungen ihre Faxgeräte entsorgen.

Von Christoph Frey

Seit mindestens 30 Jahren gehören sie in vielen Büros zur Grundausstattung: Faxgeräte. In Bayerns Behörden soll das bald anders sein. Digitalminister Fabian Mehring (FW) plant den Beamten das Faxen auszutreiben und die Geräte aus der öffentlichen Verwaltung des Freistaats zu verbannen.

Wie Mehring in einem Gespräch mit unserer Redaktion ankündigte, will er ein ganzes Maßnahmenpaket im Kabinett vorstellen. Das Ziel: Dokumente in bayerischen Behörden sollen nach einer gewissen Übergangsfrist nur noch in digitaler Form statt per Faxgerät übermittelt werden. Der von Mehring angekündigte „Fax-Bann“ ist Teil einer Strategie, mit der der Digitalminister im neuen Jahr die Digitalisierung der Verwaltung beschleunigen will.

