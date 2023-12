Bayern

vor 18 Min.

Drohender Rauswurf bei der AfD: Hängepartie für Daniel Halemba

Plus Der AfD-Landesvorstand lässt Anwälte prüfen, ob ein Rauswurf des umstrittenen Parteimitglieds nötig ist. Die Fraktionschefin im Landtag stärkt ihm schon mal den Rücken.

Einen Tag nach der Sitzung des AfD-Landesvorstands, in der es um die Affäre des Landtagsabgeordneten Daniel Halemba ging, ringt die Partei um den Ausschluss des 22-jährigen Unterfranken. Nach der Aufforderung durch den Bundesvorstand um Parteichefin Alice Weidel lässt die Landesspitze nun ein entsprechendes Verfahren juristisch prüfen. Der erste von vermutlich mehreren Anwälten sei bereits beauftragt worden, sagte Bayerns AfD-Landeschef Stephan Protschka am Freitag.

Im Kern geht es um den Vorwurf, Halemba habe im Fall zweier Anträge auf Parteimitgliedschaft Verfehlungen begangen. Die beiden Anträge auf Aufnahme in einen unterfränkischen Kreisverband könnten wegen eines möglicherweise anderen Wohnortes der Antragsteller nicht rechtmäßig gewesen sein. Halemba selbst wurde dann nach Angaben von Protschka in der betreffenden Parteigliederung mit drei Stimmen Vorsprung auf Platz 1 der Wahlliste für die Landtagswahl gewählt. Inwieweit die beiden Neumitglieder dabei eine entscheidende Rolle spielten, ist nicht zu klären. Der Bundesvorstand sieht die Aufnahme der Mitglieder als satzungswidrig an. Halemba hat sich dazu bisher nicht dezidiert geäußert.

