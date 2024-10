Aus dem Landtag kommt ein Signal gegen den Hass auf Juden

So viel Einigkeit gibt es im Bayerischen Landtag selten: Ein Jahr nach dem Terroranschlag der Hamas auf Israel stellen sich CSU, Freie Wähler, Grüne und SPD mit einer gemeinsamen Resolution demonstrativ an die Seite Israels und des jüdischen Lebens in Bayern. Sie sagen Antisemitismus in jeder Form den Kampf an - und leider ist das so nötig wie lange nicht mehr.

Was als Kritik an israelischer Politik daherkommt, ist oft primitiver Judenhass

Drohungen, Beschimpfungen, Sachbeschädigungen: In den Monaten nach dem Hamas-Überfall ist die Zahl der antisemitischen Vorfälle in Bayern, die der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus gemeldet worden sind, geradezu explodiert. Die mehr als 500 Vorfälle sind wohl nur die Spitze des Eisbergs. Was auf den ersten Blick als Kritik an der israelischen Politik daherkommt, entpuppt sich auf den zweiten nur allzu oft als primitiver Judenhass. Dass die 91-jährige Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde München, Charlotte Knobloch, nicht ohne Leibwächter aus dem Haus gehen kann, ist so vielsagend wie beschämend.

Kommende Woche wollen die bayerischen Abgeordneten Beschlüsse für mehr Präventionsarbeit und Demokratiebildung fassen. Spannender aber ist die Frage, ob von dem Schulterschluss der vier Parteien eine Signalwirkung ausgeht. Eine erste Antwort könnte es schon am Sonntag geben, wenn im Herzen von München zur Demonstration gegen Antisemitismus aufgerufen wird. Im Januar musste eine derartige Veranstaltung wegen Überfüllung abgebrochen werden, mehr als 100.000 Menschen wollten damals ein Signal setzen. Damit wird diesmal nicht mehr gerechnet.