Übergriffe auf Mediziner auch in Bayern

Sie wollen helfen und werden dabei zur Zielscheibe von Angriffen: Immer mehr Ärztinnen und Ärzte berichten von Übergriffen in ihrer eigenen Praxis. Häufig sind die Täter wütende Patienten, die sich nicht hinreichend beachtet fühlen. Als Reaktion darauf greifen einige Praxen in Bayern bereits zu außergewöhnlichen Maßnahmen.

„Aggressives Verhalten, verbale Bedrohungen bis hin zu Tätlichkeiten sind ein wachsendes Problem in den Arztpraxen“, sagt der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen, im Interview mit der Neuen Osnabrücker Zeitung. „Es geht um verbale, es geht um physische Gewalt. Ich hatte selbst schon einen Patienten, der eine Tür kaputt getreten hat.“ Vor allem Arzthelferinnen gerieten ins Visier. Das sagt auch Axel Heise von der Kassenärztlichen Vereinigung Bayern (KVB). „Den einen dauert es zu lange, andere kommen mit einer falschen Erwartungshaltung und wieder andere sind betrunken vom Festival oder Volksfest. Am schlimmsten trifft es die medizinischen Fachangestellten.“

In einigen Augsburger Praxen hängen Hinweise zu respektvollem Umgang

In einigen Augsburger Arztpraxen hängen bereits Zettel, die die Patienten darauf hinweisen sollen, sich anständig zu benehmen. Offenbar haben die Ausfälle im Nachgang der Corona-Zeit zugenommen. „Es ist teilweise einfach so, dass die Leute meinen, dass ihr Problem das wichtigste von allen ist und sie die fünf, sechs Leute um sie herum gar nicht sehen, die viel dringender versorgt werden müssten“, sagt Heise.

Aktuelle Zahlen zu Übergriffen auf Ärzte gibt es nicht. Die letzte Erhebung zu dem Thema stammt aus dem Jahr 2016. Demnach sind Bereitschaftsärztinnen und -ärzte am stärksten betroffen. Für sie sind Hausbesuche ein besonderer Unsicherheitsfaktor. Schon damals sagte nur etwas mehr als die Hälfte der befragten Bereitschaftsärzte, dass sie sich bei Hausbesuchen sicher fühlen. Dreiviertel aller Befragten gaben an, dass sie innerhalb der letzten zwölf Monate mit Aggressionen konfrontiert waren.

In der Regel bleibt es bei verbalen Übergriffen, sagt Heise: „Eine Abfrage in unseren Beratungscentern in ganz Bayern hat ergeben, dass durchaus einige Einzelfälle gemeldet werden. Hier handelt es sich um verbale Entgleisungen, jeweils verbunden mit Bedrohung und Einschüchterung des Praxispersonals. Körperliche Übergriffe wurden zum Glück nicht gemeldet.“ Ein größerer Vorfall habe sich im Augsburger Vincentinum zugetragen. „Dort hat ein aufgebrachter Patient der medizinischen Fachangestellten den Laptop entrissen und in ihre Richtung gestoßen.“ Im Nürnberger AdCom-Center, eine der größten Bereitschaftspraxen Bayerns, gibt es durchgehend Security vor Ort.

Kassenärzte-Chef Andreas Gassen: „Kleine, aber größer werdende Klientel“

Kassenärzte-Chef Andreas Gassen spricht von einer „kleinen, leider aber größer werdenden Klientel“. Woher die Patienten kommen, sei egal. „Dass sich Patienten nicht benehmen können und eine schräge Einschätzung der eigenen Behandlungsdringlichkeit haben, ist ein Nationen-übergreifendes Phänomen. Was sich allerdings auch häuft: Da ist einer krank, und sechs Leute kommen als Begleitung mit in die Praxis oder die Notaufnahme und machen Radau. Das ist bemerkenswert und extrem unangenehm.“

Gassens Äußerungen stehen im Zusammenhang mit den zunehmenden Übergriffen auf Rettungskräfte. Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) will mit einer Verschärfung des Strafrechts für einen besseren Schutz der Einsatzkräfte sorgen. Andreas Gassen fordert, diesen Schutz auf Arztpraxen auszuweiten: „Es ist überfällig, das Strafgesetz an der Stelle zu verschärfen. Auch Praxen müssen sich nicht alles bieten lassen.“

Es gibt auch Praxen, die noch keine Übergriffe erlebt haben

Rettungskräfte können sich dem Deutschen Roten Kreuz zufolge dadurch verteidigen, dass sie übergriffige Patienten nicht zwangsläufig behandeln müssen. Zudem gilt, wie für alle anderen auch, der Notwehr-Paragraf. Durch die Verschärfung des Strafrechts sollen Angriffe auf Menschen, die dem Gemeinwohl dienen, härter bestraft werden. Für ihre Mitglieder bietet die KVB Fortbildungen an, die sich mit Patientenkommunikation und dem Umgang mit schwierigen Situationen befassen. Ansonsten bleibt Hausärzten aktuell nur, sich auf das Hausrecht zu berufen und pöbelnde Patienten der Praxis zu verweisen. Wer sich widersetzt, begeht Hausfriedensbruch.

Im April 2024 hatte ein tödlicher Messerangriff auf einen Arzt im oberbayerischen Wasserburg am Inn für Entsetzen gesorgt. Solche Vorfälle sind der Bayerischen Krankenhausgesellschaft zufolge jedoch die absolute Ausnahme. Darüber hinaus sagen auch viele bayerische Hausärzte unserer Redaktion gegenüber, dass sie mit verbalen oder gar körperlichen Übergriffen bislang nicht konfrontiert waren.