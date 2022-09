Bayern

06:05 Uhr

Jetzt sind es nur noch vier: Deutschland verliert einen Gletscher

Plus Der Südliche Schneeferner gilt nicht mehr als Gletscher. Ein Experte erklärt, wie es um die Zukunft der vier verbleibenden deutschen Gletscher steht.

Von Michael Böhm

Im Grunde war es nur noch eine Frage der Zeit, bis der nächste der fünf verbliebenen Gletscher in Deutschland das Zeitliche segnen würde. Zu sehr nagt der Klimawandel am ewigen Eis in den bayerischen Alpen, als dass dieses sich auf Dauer erwehren könnte. Nun hat es den Südlichen Schneeferner auf der Zugspitze erwischt. Er gilt künftig nicht mehr als eigenständiger Gletscher, wie die Bayerische Akademie für Wissenschaften am Montag mitteilte. Allein in den vergangenen fünf Jahren habe sich die Fläche des Gletschers auf weniger als ein Hektar halbiert.

