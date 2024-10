„Finde es richtig, Rechtschreibung zu bewerten“: Das sagen Lehrkräfte zur neuen Regel

Seit diesem Schuljahr muss an Bayerns Schulen die Rechtschreibung in allen Fächern berücksichtigt werden. Das ist die Konsequenz aus einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Bisher war es der Entscheidung der Lehrerinnen und Lehrer überlassen, ob orthografische Fehler außerhalb des Deutschunterrichts bewertet werden, etwa in Nebenfächern wie Religion, Geschichte oder Biologie. Der Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband (BLLV) hatte auf die Änderung mit Kritik reagiert, er befürchtete eine Verunsicherung der Schülerinnen und Schüler, aber auch der Eltern und Lehrkräfte. Wir haben bei Lehrern nachgefragt, was sie von der Neuregelung halten.

