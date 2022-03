Mit welchen Problemen geflüchtete Frauen zu kämpfen haben

Plus Am Donnerstag soll eine Anhörung im Landtag beurteilen, wie es um den Schutz von Frauen vor Gewalt steht. Der bayerische Flüchtlingsrat kritisiert die Anhörung.

Kidst Tesfaye hat die Odyssee noch nicht hinter sich. Vor zehn Jahren floh sie alleine aus Äthiopien vor ihrem gewalttätigen, daueraggressiven Mann. Mehrmals ging er mit dem Messer auf sie los, schlug die Kinder mit einer Gürtelschnalle, bis eines ihr Augenlicht verlor. Doch auch in Bayreuth ist sie nicht sicher, ihr Mann verfolgt sie durch halb Europa. Eines Tages steht er gar in der Gemeinschaftsunterkunft plötzlich vor ihr. „Ich werde dich umbringen“, droht er, bevor er wieder verschwindet, ohne dass Sicherheitspersonal eingreift.