Schwerer Verkehrsunfall mit Motorradfahrer auf der B13 – Straße in beide Fahrtrichtungen gesperrt

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B13 bei Ansbach hat sich ein 52-jähriger Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt. Der Unfall hat Auswirkungen auf den Verkehr: Derzeit ist die Straße an der Unfallstelle gesperrt.

Schwerer Unfall auf der B13: Motorrad kollidiert mit Mercedes

Der 52-Jährige war gegen 7.10 Uhr am Mittwoch, 3. September, mit einem BMW-Motorrad auf der B13 Weißenburg in Richtung Oberdachstetten unterwegs. Als er mutmaßlich einen vor ihm fahrenden Lkw überholen wollte, kollidierte er mit einem entgegenkommenden Mercedes, wie die Polizei mitteilte. Beim Aufprall lösten sich Fahrzeugteile. Außerdem wurde ein Auto beschädigt, das hinter dem Mercedes fuhr.

Der Rettungsdienst brachte den Motorradfahrer ins Krankenhaus, der sich beim Unfall schwere Verletzungen zuzog. Der 51-jährige Mercedes-Fahrer und sein 47-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt und ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.

Auswirkungen auf den Verkehr: Vollsperrung auf der B13

Durch den Aufprall sei ein Sachschaden von etwa 50.000 Euro entstanden, schätzte die Polizei. Derzeit nehmen mehrere Streifen der Polizeiinspektion Ansbach den Unfall vor Ort auf. Auch Einsatzkräfte der Feuerwehr sind vor Ort und sperren die Unfallstelle in beide Richtungen.

Die Sperrung dauert derzeit an. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, das Gebiet weitläufig zu umfahren, informierte Bayerninfo.de.