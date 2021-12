Radikale AfD-Chats aufgedeckt: Wie weit rechts steht die Partei in Bayern wirklich?

Plus Seit der Ablösung des alten Fraktionsvorstands im Landtag bemüht sich die bayerische AfD um ein gemäßigteres Erscheinungsbild. Neue Enthüllungen lassen daran stark zweifeln.

Bei all dem Ärger in und mit der AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag gibt es doch manchmal auch humorigen Kollateralnutzen. Als jetzt mit dem Niederbayern Josef Seidl bereits der vierte AfD-Abgeordnete seiner Fraktion den Rücken gekehrt hatte, machte auf den Fluren des Maximilianeums eine höchst amüsante Theorie die Runde: Es könnten neben politischen oder gesundheitlichen Gründen im Einzelfall auch ganz andere Motive dahinterstecken – zum Beispiel eine eigenmächtige Arbeitszeitverkürzung.