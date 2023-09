Kommt die CSU über 40 Prozent? Wer wird zweitstärkste Kraft: Grüne, Freie Wähler oder AfD? Und welche Rolle spielt die Flugblatt-Affäre? Alle News und Zahlen zur Bayern-Wahl – jetzt live.

Bei der Landtagswahl 2023 geht es um die Zukunft der Menschen in Bayern. Wer regiert den Freistaat künftig und wer bildet die Opposition? In unserem Live-Ticker zur Bayern-Wahl bekommen Sie alles, was Sie wissen müssen – Prognosen, Hochrechnungen, Ergebnisse sowie Eindrücke von einem spannenden Wahlsonntag.

Live-Ticker zur Landtagswahl 2023 in Bayern

Bei der Landtagswahl in Bayern entscheiden Bürgerinnen und Bürger, wer ihre Interessen im Landtag vertreten soll. Die gewählten Abgeordneten beschließen Gesetze und stimmen über den Haushalt des Freistaats ab. Außerdem gehört zu ihren Aufgaben, die Staatsregierung zu kontrollieren.

Der Landtag wählt außerdem den Ministerpräsidenten oder die Ministerpräsidentin. Somit stimmen Wählerinnen und Wähler auch indirekt über dieses Amt ab.

Die Wahl eines neuen Landtags findet alle fünf Jahre statt. Momentan sind im Landtag folgende Fraktionen vertreten: CSU, Bündnis 90/Die Grünen, Freie Wähler, AfD sowie SPD und FDP. Diese etablierten Parteien stehen 2023 wieder zur Wahl. Zudem treten folgende Parteien bei der Landtagswahl an: Die Linke, Bayernpartei (BP), ÖDP, Die Partei, Tierschutzpartei, V-Partei³, PdH (Partei der Humanisten), die Basis sowie Volt.

Bayern-Wahl 2023: Beeinflusst die Flugblatt-Affäre um Aiwanger das Ergebnis?

Als sicher gilt, dass die CSU (Christlich-Soziale Union) erneut die stärkste Kraft stellen wird. Sie existiert seit 78 Jahren – davon war sie 75 Jahre lang Regierungspartei. In den vergangenen fünf Jahren regierte die CSU gemeinsam mit den Freien Wählern unter Ministerpräsident Markus Söder.

Unklar ist, wie sich die Flugblatt-Affäre um Vize-Ministerpräsident und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) auf das Wahlergebnis auswirken wird. Umfragen von Meinungsforschungsinstituten hatten zuletzt darauf hingedeutet, dass die Affäre – zu der noch viele Fragen offen sind – den Freien Wählern bei der Wahl sogar nutzen könnte.

Ob die Umfragen recht behalten, zeigt sich am Wahlsonntag um 18 Uhr. Dann schließen die Wahllokale in ganz Bayern, und es gibt die ersten Prognosen zum Wahlausgang. Diese Prognosen stützen sich auf repräsentative Umfragen unter Wählerinnen und Wählern, die am Wahltag vor ausgewählten Wahllokalen befragt werden.

Landtagswahl 2023 in Bayern: Prognosen, Hochrechnungen, Ergebnisse

Ein genaueres Bild über den möglichen Wahlausgang geben schließlich Hochrechnungen, die auf einer ersten Auszählung abgegebener Stimmen basieren. Im Laufe des Wahlabends werden immer mehr Erst- und Zweitstimmen ausgezählt. Dadurch werden die Hochrechnungen immer präziser.

Noch am Wahlabend oder am darauffolgenden Tag wird ein vorläufiges amtliches Endergebnis bekannt gegeben. Ein endgültiges Endergebnis steht erst einige Tage oder Wochen nach der Wahl fest.

