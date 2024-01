Bis zu minus 15 Grad: Es bleibt frostig in Bayern

Auch in den kommenden Tagen bleibt es mit bis zu minus 15 Grad winterlich kalt in Bayern. Der Deutsche Wetterdienst erwartet viel Sonne und etwas Schnee.

Die Woche in Bayern hat eisig begonnen. Vorerst bleibt es auch mit Temperaturen bis zu minus 15 Grad winterlich. Teilweise kann es im Laufe der Woche schneien. Wo kein Nebel aufzieht, zeigt sich oft die Sonne – insbesondere am Wochenende.

Aktuelles Wetter in Augsburg

Wetter in der Region In Augsburg wird es heute vormittags -6°C, nachmittags -4°C und abends -6°C. Es wird heute voraussichtlich 1 Sonnenstunden geben.

Wetter in Bayern heute: Nebel im Alpenvorland

Am Donnerstagabend ist es im Alpenvorland verbreitet trüb durch Nebel oder Hochnebel, sonst erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) nur wenige Wolken.

In der Nacht zum Freitag ist es anfangs häufig klar, in weiten Teilen Frankens und oder Oberpfalz zieht aber später wieder Nebel auf. Dabei sinkt die Temperatur auf bis zu minus zwölf Grad. Im Laufe des Tages ist es nördlich der Donau überwiegend bewölkt. Vereinzelt rechnet der DWD auch mit ein paar Schneeflocken. Im Süden Bayerns scheint oftmals die Sonne, im Alpenvorland ist es bis zum Mittag oft trüb. Die Höchsttemperatur liegt dabei zwischen minus drei und null Grad.

Sonne am Wochenende in Bayern

Bis zu minus 15 Grad kalt wird es dann in der Nacht auf Samstag in einigen Alpentälern. Stellenweise wird es glatt. Im Laufe des Tages ist es im Umfeld und nördlich der Donau oft trüb oder stark bewölkt, örtlich fällt etwas Schneegriesel. Ansonsten gibt es viel Sonne. Mit minus drei bis plus zwei Grad bleibt es winterlich.

In der Nacht auf Sonntag ist es insbesondere im Norden und Osten Bayerns vermehrt neblig. Teilweise fällt etwas Schnee und es kann bei minus zwei bis minus zwölf Grad glatt werden. Tagsüber erwartet der DWD im Norden und im Donauraum viele Wolken und gebietesweise etwas Schnee oder Schneeregen. An den Alpen scheint hingegen meist die Sonne. Dort und im Bereich der Mittelgebirge ist leichter Dauerfrost möglich. Sonst steigt die Temperatur auf bis zu plus fünf Grad.

