Bis zu minus 15 Grad: Der Winter ist zurück in Bayern

Mit bis zu minus 15 Grad wird es in dieser Woche frostig in Bayern. Dabei scheint aber meist die Sonne. Doch auch Schnee und Nebel sind möglich.

Nach dem vielen Regen in der vergangenen Woche und dem Schnee am Wochenende bleibt es in Bayern frostig kalt. Nachts sind bis zu minus 15 Grad möglich. Dabei kann es zwar immer wieder leicht schneien, doch an den meisten Tagen wird es sonnig.

Aktuelles Wetter in Augsburg

Wetter in der Region In Augsburg wird es heute vormittags -4°C, nachmittags -3°C und abends -5°C. Es wird heute voraussichtlich 1 Sonnenstunden geben.

Wetter in Bayern heute: Noch immer Hochwassergefahr

An den Alpen ist es am Montag bewölkt, und es fällt etwas Schnee. Im Rest Bayerns lockert es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) von Nordosten her auf, in Nordbayern scheint am Nachmittag häufig die Sonne. In Oberfranken wird es minus acht Grad kalt, an Donau und Bodensee steigt die Temperatur auf null Grad. Im südlichen Schwaben und in den Tälern der Mittelgebirge kommt es zu starken Windböen.

In manchen bayerischen Regionen herrscht auch am Montag noch immer Gefahr vor Ausuferungen und Überschwemmungen. Für diese Landkreise hat der Hochwassernachrichtendienst Bayern eine Warnung der orangen Stufe herausgegeben:

Landkreis Main-Spessart

Stadt und Landkreis Würzburg

Stadt und Landkreis Ansbach

Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen

Stadt Weiden und Landkreis Neustadt an der Waldnaab

und Landkreis Landkreis Schwandorf

Stadt und Landkreis Regensburg

Viel Sonne und Frost in Bayern in dieser Woche

In der Nacht zum Dienstag sinkt die Temperatur auf bis zu minus 15 Grad. Tagsüber gibt es dann viel Sonne, nur in Alpennähe erwartet der DWD eine hochnebelartige Bewölkung. Es bleibt dabei überall frostig. Im westlichen Alpenvorland werden minus 8 und in tieferen Lagen Frankens null Grad erwartet.

Bis zu minus 15 Grad sind dann in der Nacht zum Mittwoch möglich. Dabei kann es im südlichen Schwaben leicht schneien. Tagsüber scheint erneut verbreitet die Sonne, in Schwaben wird es bewölkt, in Oberschwaben ist die ein oder andere Schneeflocke möglich. Fast überall herrscht Dauerfrost zwischen minus sechs und null Grad. Am höheren Rand der Alpen und des Bayerischen Waldes steigt die Temperatur knapp über den Gefrierpunkt.

In der Nacht zum Donnerstag breitet sich im südlichen Alpenvorland Hochnebel aus. Bei bis zu minus 15 Grad kann es auch schneien. Der DWD erwartet im Laufe des Tages wieder viel Sonne, lediglich in Alpennähe bleibt es teilweise den ganzen Tag über neblig. Die Höchstwerte liegen zwischen minus vier Grad im Allgäu und plus ein Grad in Mittelfranken. Auf den Berggipfeln der Alpen kann die Temperatur auf bis zu plus zwei Grad steigen.

Auch in der Nacht zum Freitag bildet sich im Süden Bayerns wieder Nebel. An den Alpen bleibt es tagsüber meist bewölkt, sonst kann es auch länger sonnig werden. Dabei wird es mit Temperaturen um den Gefrierpunkt etwas milder als an den Tagen zuvor.