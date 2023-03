In den Ammergauer Alpen hat sich ein Wolfspaar niedergelassen

Im Landkreis Garmisch-Partenkirchen lebt ein Wolfspaar, welches Nachwuchs erwarten könnte. Schon bald kann es das erste Wolfsrudel in den bayerischen Alpen geben.

Jäger und Bauern haben im Landkreis Garmisch-Partenkirchen seit Beginn des Jahres beobachtet, dass immer wieder Wölfe durch die Region der bayerischen Alpen streifen. In den letzten Wochen kamen daher immer mehr die Vermutung auf, wonach man es schon bald mit einem Wolfsrudel zu tun haben könnte. Und tatsächlich: In den Ammergauer Alpen lebt seit dem Jahresanfang ein Wolfspaar. Diese Bestätigung gab es nun auf der Website des Landesamts für Umwelt. Das erste Wolfsrudel in den bayerischen Alpen könnte also nicht mehr lange auf sich warten lassen.

Bayern: Wolfspaar in Ammergauer Alpen – gibt es bald ein Rudel in den bayerischen Alpen?

Die Fähe, die offiziell GW3050f heißt, und der Rüde, mit dem Namen GW2187m, haben in der sogenannten Ranzzeit, also der Paarungszeit der Wölfe, zueinander gefunden. Das ist so üblich. Es liegt die Vermutung nahe, dass das Paar zwischen April und Juni Nachwuchs bekommen wird. Wenn das der Fall ist, würde zum ersten Mal ein bekanntes Wolfsrudel in den bayerischen Alpen leben. Es wäre das fünfte in Bayern.

Mit dem Paar sollen in den letzten Wochen zwei weitere Wölfe durch die Region Garmisch-Partenkirchen gewandert sein. Es handelt sich um zwei Männchen, welche die Bezeichnungen GW3088m und GW2973m tragen. Der letzte Nachweis eines der Rüden stammt vom 19. Februar. Der des anderen bereits vom Jahreswechsel. Es ist daher gut möglich, dass die beiden Wölfe bereits weitergezogen sind und die bayerischen Alpen verlassen haben.

Garmisch-Partenkirchen: Wolfspaar stammt aus Grenzgebiet zwischen Polen und Deutschland

Das Wolfspaar in den Ammergauer Alpen stammt offenbar aus dem deutsch-polnischen Grenzgebiet. Die Fähe hat offenbar Ende letzten Jahres in die Region gefunden. Der erste genetische Nachweis stammt vom 13. Oktober 2022. Demnach stammt das Weibchen aus einem Rudel, welches im deutsch-polnischen Grenzgebiet heimisch war.

Das Männchen ist in der Region Garmisch-Partenkirchen zum ersten Mal am 31. Januar aufgefallen. Zu dieser Zeit war es bereits mit dem Weibchen unterwegs. Auch GW2187m stammt aus dem Grenzgebiet zwischen Deutschland und Polen.

