Bayerns Sportvereine boomen: Neue Höchststände bei Mitgliedern

Vereinsleben

So viele Mitglieder wie nie zuvor: Warum Sportvereine in Bayern boomen

Fast jeder dritte Einwohner Bayerns ist inzwischen im Sportverein. Doch das Wachstum bringt manche Vereine an ihre Belastungsgrenze. Nicht nur Personal fehlt.
Von Mariana Silva Lindner
    Ob im Fußball, Turnen oder Schwimmen – Bayerns Vereine verzeichnen so viele Mitglieder wie nie zuvor.
    Ob im Fußball, Turnen oder Schwimmen – Bayerns Vereine verzeichnen so viele Mitglieder wie nie zuvor. Foto: Thomas Eisenhuth, dpa

    Die Sportvereine in Bayern verzeichnen so viele Mitglieder wie nie zuvor. Seit Jahresbeginn sind nach Angaben des Bayerischen Landes-Sportverbands (BLSV) mehr als 100.000 neue Mitgliedschaften hinzugekommen. Damit zählen die rund 11.500 Vereine im Freistaat inzwischen 4,9 Millionen Mitglieder – ein neuer Höchstwert, wie BLSV-Präsident Jörg Ammon betont. Fast jeder dritte Einwohner Bayerns ist damit Teil eines Sportvereins. Zum Vergleich: Vor der Corona-Pandemie lag die Zahl noch bei 4,6 Millionen.

