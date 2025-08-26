So viele Mitglieder wie nie zuvor: Warum Sportvereine in Bayern boomen

Die Sportvereine in Bayern verzeichnen so viele Mitglieder wie nie zuvor. Seit Jahresbeginn sind nach Angaben des Bayerischen Landes-Sportverbands (BLSV) mehr als 100.000 neue Mitgliedschaften hinzugekommen. Damit zählen die rund 11.500 Vereine im Freistaat inzwischen 4,9 Millionen Mitglieder – ein neuer Höchstwert, wie BLSV-Präsident Jörg Ammon betont. Fast jeder dritte Einwohner Bayerns ist damit Teil eines Sportvereins. Zum Vergleich: Vor der Corona-Pandemie lag die Zahl noch bei 4,6 Millionen.
