vor 37 Min.

In Münchner Hallenbad: Jugendliche von 14-Jährigem missbraucht

Ein 14-Jähriger soll eine 13-Jährige Münchnerin in einem Hallenbad in München-Pasing sexuell missbraucht haben.

Ein Münchner Schüler soll am Donnerstag in einem Schwimmbad in Pasing versucht haben, eine 13-jährige Jugendliche zum Oralsex zu zwingen.

Zu einem sexuellen Übergriff gegen ein junges Mädchen ist es am vergangenen Donnerstag im Münchner Stadtteil Pasing gekommen. Wie die Polizei mitteilt, hatte sich das 13 Jahre alte Opfer zunächst in einem hiesigen Schwimmbad mit einem 14-jährigen Schüler und dessen Freund getroffen.

Vor Ort holte der 14-Jährige die Jugendliche zu sich in eine Umkleidekabine und verriegelte diese dann. Den weiteren Angaben zufolge begrapschte er die Schülerin und forderte sie außerdem auf, ihn oral zu befriedigen. Sie lehnte vehement ab und begann zu weinen.

Der 14-Jährige soll die Jugendliche am Hals gepackt haben

Als sie sich wieder angezogen hatte und das Bad verlassen wollte, drohte ihr der Junge mit dem Tod, packte sie am Hals und schlug ihr mit der flachen Hand ins Gesicht.

Wenig später wurde ein Bademeister auf die weinende Schülerin aufmerksam und rief die Polizei. Der tatverdächtige Junge hatte das Schwimmbad bereits verlassen. Doch konnte ihn die Polizei bei seinen Eltern festnehmen. Gegen den 14-Jährigen wurde nun Haftbefehl erlassen. (AZ)

