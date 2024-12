Im Rausch: Mann verliert 42.000 Euro am Bahnhof

Ein Wohnungsloser aus Schwandorfer hätte beinahe sein gesamtes Erbe an einem Bahnhof verloren. Er hatte rund 42.000 Euro aus einem Nachlass erhalten und freute sich so sehr darüber, dass er sich davon direkt ein neues E-Bike kaufte. Anschließend feierte er seinen Gewinn und betrank sich. Scheinbar so sehr, dass er nicht bemerkte, wie er das Fahrrad mitsamt dem restlichen Geld in der Nähe eines Abstellgleises zurückließ.

Verlorenes Erbe am Bahnhof gesichert

Mitarbeiter der Deutschen Bahn fanden daraufhin das brandneue E-Bike, ein Handy, einen Koffer und eine Stofftasche am Bahnhof. Zur Sicherheit sperrte die Polizei den Bereich ab und untersuchte die Gegenstände. Doch von der Tasche ging keine Gefahr aus, stattdessen befanden sich darin rund 42.000 Euro in bar. Vom Besitzer fehlte aber zunächst jede Spur.

Zu seinem Glück erinnerten sich die Polizisten noch an den Mann - sie hatten ihn am Abend zuvor in eine Obdachlosenunterkunft gebracht, weil er zu betrunken war. Eine Streife holte den 50-Jährigen ab. Und tatsächlich: Er stellte sich als rechtlicher Eigentümer heraus. „Zitternd und in heller Aufregung“ habe er sich bei den Polizisten bedankt. (mit dpa)