Zwei Männer mit Drogen erwischt - Polizist angegriffen

Ecstasy, Kokain und Marihuana hat die Polizei bei zwei Männern im Alter von 19 und 20 Jahren in Nürnberg gefunden. Der 20-Jährige griff bei der Kontrolle einen Polizisten an und schlug nach Angaben der Ermittler mehrfach auf diesen ein. Der Beamte und der 20-Jährige wurden bei dem Einsatz am Freitag leicht verletzt. Ein Ermittlungsrichter erließ Haftbefehle gegen die beiden Männer. Gegen den 19-Jährigen wird wegen Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln ermittelt, gegen den 20-Jährigen unter anderem wegen Verdachts des Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.

