Waffe abgefeuert: 18-Jähriger in Untersuchungshaft

Bei einem Streit um Drogen soll ein 18-Jähriger in Unterfranken eine Waffe abgefeuert haben. Er sitzt nun in Untersuchungshaft, wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft mitteilten. Es wurde niemand verletzt.

Der junge Mann soll sich am Mittwochnachmittag in Begleitung eines noch Unbekannten mit einem 28-Jährigen auf einem Parkplatz in Haßfurt (Landkreis Haßberge) getroffen haben. Dabei habe er den Mann mit einer Waffe bedroht und Cannabis von ihm gefordert. Der 28-Jährige habe ihm daraufhin eine geringe Menge gegeben und sei dann zu Fuß geflüchtet. Kurz danach soll der 18-Jährige die Waffe abgefeuert haben. Ein Passant hörte den Angaben zufolge einen Knall. Ob es sich dabei um eine Schreckschusswaffe handelte, ist bisher unklar.

Der mutmaßliche Täter und sein Begleiter flüchteten laut Polizei auf einem E-Scooter. Der 28-Jährige erstattete eine Anzeige. Da der junge Mann ihn zwischenzeitlich per Whatsapp-Nachricht bedroht haben soll, fand die Polizei ihn schnell und nahm ihn vorläufig fest.

Eine Ermittlungsrichterin erließ wegen des Verdachts der schweren räuberischen Erpressung einen Untersuchungshaftbefehl. Wie es zu dem Streit kam, ist bisher nicht abschließend geklärt. Die Männer sollen laut den Ermittlungen alle mutmaßlich aus dem Umfeld der Betäubungsmittelszene stammen.