Flüssiges Metall schwappt über Füße von Staplerfahrer

Beim Rangieren mit einem Gabelstapler ist einem Mann in der Oberpfalz flüssiges Metall über die Füße geschwappt. Die geladene heiße Eisenschlacke sei bei der Fahrt am Mittwochabend in Neumarkt in der Oberpfalz in Bewegung geraten, teilte die Polizei mit. Der 34-Jährige sei mit Verbrennungen zur Behandlung in eine Klinik gebracht worden. Das flüssige Metall habe zudem den Gabelstapler in Brand gesetzt, Feuerwehrleute hätten das Feuer am Fahrzeug gelöscht.

Die Polizei ermittelte laut eines Sprechers wegen des Verdachts auf fahrlässige Sachbeschädigung gegen den Staplerfahrer.