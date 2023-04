Bildungsgerechtigkeit

Nicht alle haben Zugriff auf Prüfungsaufgaben aus dem Archiv – ist das gerecht?

Plus Original-Prüfungsaufgaben aus den Vorjahren sind wichtig zur Vorbereitung auf den Abschluss. Doch nicht alle haben den gleichen Zugriff darauf. Was sagen Schüler dazu?

Wenn am Mittwoch an Bayerns Gymnasien die Abiturprüfungen starten, ist von vornherein klar: Nicht alle Absolventen hatten im Vorfeld gleiche Chancen zur Vorbereitung auf die Aufgaben. Eine wichtige Hilfe auf dem Weg zur Abschlussprüfung sind Altklausuren aus den Vorjahren, doch nicht alle haben darauf gleichermaßen Zugriff. Das Kultusministerium stellt online einen Bruchteil zur Verfügung, die meisten Archiv-Prüfungen sind für Schüler aber nur über Trainingsbücher von Lernverlagen zu erhalten, die erworben werden müssen. Und das ist bei fünf Abiturfächern eine kostspielige Angelegenheit.

Geschäft mit Prüfungsaufgaben: Kultusministerien geben Rechte an Lernverlage

Nicht nur in Bayern ist das der Fall: Ihre alten Abschlussklausuren horten viele Kultusministerien wie einen Schatz. Wie die Nichtregierungsorganisationen FragDenStaat und Wikimedia Deutschland kürzlich zeigten, gewähren neun von 16 Bundesländern nicht den vollen Zugriff auf Prüfungsaufgaben aus den Vorjahren. Weder veröffentlichten sie die Aufgaben transparent für alle, noch erhielten Schülerinnen und Schüler einen geschützten Zugang, so die Recherche der NGOs. Stattdessen übertragen die Ministerien die Rechte an Lernverlage, die mit den steuerfinanzierten Prüfungsaufgaben ein gutes Geschäft machen.

