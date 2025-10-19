Aus dem Pflegeheim verschwunden: Mann aus München vermisst – Polizei bittet um Hilfe

Am Samstag, 18. Oktober, ist ein 81-jähriger Mann aus seinem Pflegeheim in Haar im Landkreis München verschwunden. Das teilte das Polizeipräsidium München mit. Nun bittet die Behörde um Hilfe.

Vermisster Mann: Seit Samstag verschwunden

Wie die Polizei mitteilte, verschwand der 81-Jährige am Samstag gegen 12.30 Uhr aus seiner Pflegeeinrichtung in Haar. Der Mann hat eine Demenzerkrankung, weshalb es ihm womöglich schwerfällt, sich zu orientieren. Die Polizei zieht in Betracht, dass er sich möglicherweise in einer hilflosen Lage befindet.

Die Beamten sind seitdem auf der Suche nach dem 81-Jährigen. Bislang blieb diese jedoch ohne Erfolg.

Der 81-Jährige verschwand am Samstag aus seinem Pflegeheim und wird seitdem vermisst. Foto: Polizeipräsidium München

Suche nach Vermisstem in München: Polizei bitte um Hilfe

Deshalb wendet sich die Polizei nun an die Bevölkerung und bittet um Hilfe. Die Dienststelle beschreibt den Vermissten folgendermaßen:

Der Mann trägt eine dunkle Jacke. Die Polizei bitte um Hinweise. Foto: Polizeipräsidium München

Name: Dr. Hasso Karl Thomas Pankow

Alter : 81 Jahre

Größe : 1,76 Meter

Geburtsort : Berlin

Nationalität : deutsch

Figur : schlank

Haare : kurz, grau

Sprache/Dialekt : spricht wenig

Besondere Merkmale : leicht gebeugte Körperhaltung, Gangstörung: geht kleine unbeholfene Schritte

Kleidung : dunkle wattierte Jacke, Stoffhose/Jogginghose, trägt eventuell eine nicht funktionierende Uhr

Wer Herrn Dr. Pankow gesehen hat oder weiß, wo er sich aufhält, kann sich persönlich an die zuständige Dienststelle in der Ettstraße 2, 80333 München wenden oder telefonisch unter 089/2910-0 und der Notrufnummer 110 sowie per Fax unter 089/2910-4863. Zeugen können zudem ein Hinweisformular ausfüllen.