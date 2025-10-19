Icon Menü
81-jähriger Mann aus München vermisst: Polizei sucht nach Hinweisen

München

Aus dem Pflegeheim verschwunden: Mann aus München vermisst – Polizei bittet um Hilfe

Ein Mann verschwindet aus seinem Pflegeheim. Wegen seiner Demenzerkrankung kann er sich womöglich nicht orientieren. Die Polizei bittet um Hilfe, ihn zu finden.
Von Julia Mondry
    • |
    • |
    • |
    Ein Mann aus München wird vermisst. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hilfe.
    Ein Mann aus München wird vermisst. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hilfe. Foto: Lino Mirgeler, dpa (Symbolbild)

    Am Samstag, 18. Oktober, ist ein 81-jähriger Mann aus seinem Pflegeheim in Haar im Landkreis München verschwunden. Das teilte das Polizeipräsidium München mit. Nun bittet die Behörde um Hilfe.

    Vermisster Mann: Seit Samstag verschwunden

    Wie die Polizei mitteilte, verschwand der 81-Jährige am Samstag gegen 12.30 Uhr aus seiner Pflegeeinrichtung in Haar. Der Mann hat eine Demenzerkrankung, weshalb es ihm womöglich schwerfällt, sich zu orientieren. Die Polizei zieht in Betracht, dass er sich möglicherweise in einer hilflosen Lage befindet.

    Die Beamten sind seitdem auf der Suche nach dem 81-Jährigen. Bislang blieb diese jedoch ohne Erfolg.

    Der 81-Jährige verschwand am Samstag aus seinem Pflegeheim und wird seitdem vermisst.
    Der 81-Jährige verschwand am Samstag aus seinem Pflegeheim und wird seitdem vermisst. Foto: Polizeipräsidium München

    Suche nach Vermisstem in München: Polizei bitte um Hilfe

    Deshalb wendet sich die Polizei nun an die Bevölkerung und bittet um Hilfe. Die Dienststelle beschreibt den Vermissten folgendermaßen:

    Der Mann trägt eine dunkle Jacke. Die Polizei bitte um Hinweise.
    Der Mann trägt eine dunkle Jacke. Die Polizei bitte um Hinweise. Foto: Polizeipräsidium München
    • Name: Dr. Hasso Karl Thomas Pankow
    • Alter: 81 Jahre
    • Größe: 1,76 Meter
    • Geburtsort: Berlin
    • Nationalität: deutsch
    • Figur: schlank
    • Haare: kurz, grau
    • Sprache/Dialekt: spricht wenig
    • Besondere Merkmale: leicht gebeugte Körperhaltung, Gangstörung: geht kleine unbeholfene Schritte
    • Kleidung: dunkle wattierte Jacke, Stoffhose/Jogginghose, trägt eventuell eine nicht funktionierende Uhr

    Wer Herrn Dr. Pankow gesehen hat oder weiß, wo er sich aufhält, kann sich persönlich an die zuständige Dienststelle in der Ettstraße 2, 80333 München wenden oder telefonisch unter 089/2910-0 und der Notrufnummer 110 sowie per Fax unter 089/2910-4863. Zeugen können zudem ein Hinweisformular ausfüllen.

