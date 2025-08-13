Mann fährt mit Auto in einen See in München

Am Mittwoch ist ein Mann mit seinem Auto in den Riemer See in München gefahren. Das Auto ist dabei nicht versunken, teilte die Polizei mit. Das Wasser ist an dieser Stelle im See nicht tief.

Der Mann konnte sein Fahrzeug unverletzt verlassen. Derzeit befindet sich das Auto noch im See, es soll aber im Laufe des Tages geborgen werden, so die Polizei. Warum das Auto in den See fuhr, ist derzeit noch unklar.