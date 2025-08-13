Icon Menü
Riemer See: Mann fährt mit Auto in Münchner See

Riemer See

Mann fährt mit Auto in einen See in München

Ein Auto fährt in den Riemer See in München. Jetzt muss das Fahrzeug aus dem Wasser geholt werden.
Von Valentin Kronberger
    Ein Mann ist mit seinem Auto in den Riemer See gefahren.
    Ein Mann ist mit seinem Auto in den Riemer See gefahren. Foto: SvenSimon

    Am Mittwoch ist ein Mann mit seinem Auto in den Riemer See in München gefahren. Das Auto ist dabei nicht versunken, teilte die Polizei mit. Das Wasser ist an dieser Stelle im See nicht tief.

    Der Mann konnte sein Fahrzeug unverletzt verlassen. Derzeit befindet sich das Auto noch im See, es soll aber im Laufe des Tages geborgen werden, so die Polizei. Warum das Auto in den See fuhr, ist derzeit noch unklar.

