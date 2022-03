Alle Messstellen beim Blitzermarathon 2022 in Oberfranken

Blitzermarathon 2022: In Oberfanken wird heute an 227 Standorten geblitzt - auch in Bamberg, Hof und Bayreuth. Hier sehen Sie die Messstellen im Überblick.

Während des Blitzermarathons 2022 wird heute auch in Oberfranken geblitzt - und zwar an insgesamt 227 Messstellen. Die Aktion der Bayerischen Polizei dauert genau 24 Stunden und startet am Donnerstag, 24. März, um 6 Uhr. Beim Blitzermarathon möchte das Bayerische Innenministerium "alle Verkehrsteilnehmer wachrütteln", wie es in einer Pressemitteilung heißt. Es gehe nicht darum, möglichst viele Bußgeldbescheide auszustellen. Genau deshalb stellt das Ministerium die geplanten Standorte der Öffentlichkeit zur Verfügung.

Hier in diesem Artikel sehen Sie alle Standorte in Oberfranken im Überblick.

Blitzermarathon 2022, Standorte in Bamberg und Bayreuth: alle 227 Messstellen in Oberfranken

In Oberfranken wird an insgesamt 227 Standorten geblitzt. In unserer Tabelle haben wir basierend auf den Daten vom Bayerischen Innenministerium alle Messstellen aufgelistet. Die Ortsangaben sind zwar relativ genau, können sich aber im Laufe des Tages ändern.

Über die Suchfunktion links oben in der Tabelle können Sie Orte oder Straßennamen auf Blitzer prüfen. Die Tabelle ermöglicht es Ihnen auch, die Daten zu sortieren indem Sie auf die Kopfzeile klicken. Sie können rechts oben zwischen Seite 1 und Seite 5 navigieren.

Blitzermarathon 2022 in Oberfranken: 127 Blitzer liegen außerorts

In Oberfranken werden 127 Blitzer außerorts und 100 Blitzer innerorts platziert. Laut dem Bayerischen Innenministerium nehmen 1800 Polizistinnen und Polizisten und 50 Mitarbeiter von Kommunen am Blitzermarathon 2022 teil.

Beim Blitzermarathon im vergangenen Jahr erwischte die Polizei genau 7036 Raser. Der schwerste Verstoß wurde in Bubesheim im Landkreis Günzburg gemessen. Ein Motorradfahrer war mit 231 Stundenkilometern unterwegs, obwohl nur 100 Stundenkilometer erlaubt waren.

Blitzermarathon 2022: So viel kostet ein Verstoß mit dem Pkw

Hier finden Sie die neuen Pkw-Bußgelder vom 9. November 2021 im Überblick:

Bußgeldkatalog innerorts mit Pkw:

Verstoß Strafe Punkte Fahrverbot ... bis 10 km/h 30 € ... 11 - 15 km/h 50 € ... 16 - 20 km/h 70 € ... 21 - 25 km/h 115 € 1 ... 26 - 30 km/h 180 € 1 (1 Monat)* ... 31 - 40 km/h 260 € 2 1 Monat ... 41 - 50 km/h 400 € 2 1 Monat ... 51 - 60 km/h 560 € 2 2 Monate ... 61 - 70 km/h 700 € 2 3 Monate über 70 km/h 800 € 2 3 Monate

* Ein Fahrverbot gibt es in der Regel nur, wenn es zweimal innerhalb eines Jahres zu einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 26 km/h oder mehr kommt.

Bußgeldkatalog außerorts mit Pkw:

Verstoß Strafe Punkte Fahrverbot … bis 10 km/h 20 € … 11 - 15 km/h 40 € … 16 - 20 km/h 60 € … 21 - 25 km/h 100 € 1 … 26 - 30 km/h 150 € 1 (1 Monat)* … 31 - 40 km/h 200 € 1 (1 Monat)* … 41 - 50 km/h 320 € 2 1 Monat … 51 - 60 km/h 480 € 2 1 Monat … 61 - 70 km/h 600 € 2 2 Monate über 70 km/h 700 € 2 3 Monate

* Ein Fahrverbot gibt es in der Regel nur, wenn es zweimal innerhalb eines Jahres zu einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 26 km/h oder mehr kommt.