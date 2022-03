Messstellen beim Blitzermarathon 2022 in Oberbayern

Beim Blitzermarathon 2022 wird in Oberbayern an 653 Standorten geblitzt - auch in München und Ingolstadt. Hier finden Sie alle Messstellen im Überblick.

Die Bayerische Polizei veranstaltet vom 24. bis 25. März 2022 wieder 24 Stunden lang einen Blitzermarathon - auch in Oberbayern sind etliche Standorte geplant. Los geht es morgen um 6 Uhr.

"Es geht nicht darum, möglichst viele Verwarnungen auszusprechen oder Bußgeldbescheide zu verschicken", sagt Innenminister Joachim Herrmann in einer Pressemitteilung. "Unser Blitzmarathon soll alle Verkehrsteilnehmer wachrütteln, sich unbedingt an die Tempolimits zu halten."

Das Bayerische Innenministerium stellt die geplanten Standorte deshalb jedes Jahr öffentlich zur Verfügung. In Bayern werden die Geschwindigkeiten an etwa 2100 Messtellen geprüft. Bei Verstößen winken seit dem 9. November 2021 höhere Strafen.

Wo wird beim Blitzermarathon 2022 in München, Ingolstadt und Landsberg am Lech geblitzt? Das erfahren Sie hier im Artikel.

Blitzermarathon 2022, Standorte in München und Ingolstadt: alle 653 Messstellen in Oberbayern

In Oberbayern wird die Polizei an insgesamt 653 Standorten kontrollieren. Diese finden Sie in unserer Tabelle im Überblick - mitsamt Postleitzahl, Straßenname und -klasse, Ortsname, Ortslage und erlaubte Höchstgeschwindigkeit. Über die Suchfunktion können Sie Ihre geplante Strecke auf Blitzer überprüfen.

Obwohl die Bayerische Polizei die Standorte relativ genau angibt, können sie sich im Laufe des Tages ändern. Sehen Sie die Angaben also als ungefähre Standorte an.

Die Tabelle ermöglicht es Ihnen, die Daten zu sortieren indem Sie auf die einzelnen Spalten in der Kopfzeile klicken. Sie können rechts oben zwischen Seite 1 und Seite 7 navigieren.

Blitzermarathon 2022 in Oberbayern: 242 Blitzer liegen außerorts

Das Bayerische Innenministerium hat mitgeteilt, dass der Schwerpunkt des Blitzermarathons 2022 auf Landstraßen liegt. Trotzdem befinden sich in Oberbayern 411 Messstellen innerorts und 242 Messstellen außerorts. Das liegt daran, dass viele Straßen in München und Ingolstadt abgedeckt werden. Der Blitzermarathon 2022 ist Teil des europaweiten Speedmarathons und wird vom europäischen Verkehrspolizei-Netzwerk "Roadpol" koordiniert. In Bayern nehmen 1800 Polizistinnen und Polizisten an der 24-Stunden-Aktion teil.

Blitzermarathon 2022: Aktuelle Bußgelder beim Verstoß mit dem Pkw

Hier finden Sie die neuen Pkw-Bußgelder vom 9. November 2021 auf einen Blick:

Bußgeldkatalog innerorts mit Pkw:

Verstoß Strafe Punkte Fahrverbot ... bis 10 km/h 30 € ... 11 - 15 km/h 50 € ... 16 - 20 km/h 70 € ... 21 - 25 km/h 115 € 1 ... 26 - 30 km/h 180 € 1 (1 Monat)* ... 31 - 40 km/h 260 € 2 1 Monat ... 41 - 50 km/h 400 € 2 1 Monat ... 51 - 60 km/h 560 € 2 2 Monate ... 61 - 70 km/h 700 € 2 3 Monate über 70 km/h 800 € 2 3 Monate

* Ein Fahrverbot gibt es in der Regel nur, wenn es zweimal innerhalb eines Jahres zu einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 26 km/h oder mehr kommt.

Bußgeldkatalog außerorts mit Pkw:

Verstoß Strafe Punkte Fahrverbot … bis 10 km/h 20 € … 11 - 15 km/h 40 € … 16 - 20 km/h 60 € … 21 - 25 km/h 100 € 1 … 26 - 30 km/h 150 € 1 (1 Monat)* … 31 - 40 km/h 200 € 1 (1 Monat)* … 41 - 50 km/h 320 € 2 1 Monat … 51 - 60 km/h 480 € 2 1 Monat … 61 - 70 km/h 600 € 2 2 Monate über 70 km/h 700 € 2 3 Monate

* Ein Fahrverbot gibt es in der Regel nur, wenn es zweimal innerhalb eines Jahres zu einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 26 km/h oder mehr kommt.