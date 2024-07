Blitz setzt landwirtschaftliche Halle in Brand

Nach dem Brand einer landwirtschaftlichen Halle mit mehreren Hunderttausend Euro Schaden im niederbayerischen Landkreis Straubing-Bogen hat die Polizei die Brandursache geklärt. Ersten Erkenntnissen zufolge soll ein Blitzeinschlag das Feuer in Ascha verursacht haben, wie die Polizei mitteilte. Brandstiftung wird ausgeschlossen. Die Halle war am Samstagabend in Flammen aufgegangen. Darin waren unter anderem hunderte Heuballen gelagert. Menschen und Tiere wurden den Angaben nach nicht verletzt. Die Feuerwehr war die ganze Nacht mit den Löscharbeiten beschäftigt.

