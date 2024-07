Drei Jugendliche nach Zimmerbrand im Krankenhaus

Nach einem Zimmerbrand im Kreis Lörrach sind drei Jugendliche mit Verdacht auf Rauchvergiftungen ins Krankenhaus gekommen. Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer am Sonntagmittag in einem Einfamilienhaus in Malsburg-Marzell aus. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte ein Handy-Akku, der beim Laden überhitzt war, den Brand verursacht haben.

Ob und wie schwer die Jugendlichen verletzt wurden, war laut einem Sprecher zunächst unklar. Der entstandene Schaden lag den Angaben nach bei rund 20.000 Euro, das Haus war wegen des Rauchs zunächst nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner seien bei Verwandten untergekommen.