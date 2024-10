Nach Hausexplosion - Identität der Leiche weiter unklar

Nach der Explosion in einem Wohnhaus in Zeil am Main (Landkreis Haßberge) ist weiter unklar, wer die verstorbene Person ist. Die Identität sei nach der Obduktion nach wie vor unklar, sagte eine Polizeisprecherin. Nun solle eine DNA-Analyse gemacht werden, um Klarheit zu bekommen. Als Todesursache habe die Obduktion ergeben, dass der Mann durch die Explosion und eingeatmete Gase verstorben sei.

Bei dem Feuer am Mittwoch hatten sich andere Hausbewohner selbstständig und unverletzt aus dem Haus retten können. Mehrere Pferde auf einer angrenzenden Koppel waren durch umherfliegende Trümmerteile verletzt worden.