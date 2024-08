Feuer in Obdachlosenunterkunft - ein Mensch stirbt

Bei einem Feuer in einer Obdachlosenunterkunft in Aschaffenburg ist eine Person gestorben. Ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelt, konnte die Polizei am Dienstagmorgen nicht sagen. Den ersten Erkenntnissen zufolge hatte ein Bett in der Unterkunft gebrannt. Die darin liegende Person sei schwer verletzt aus dem Gebäude gerettet worden, vor Ort aber noch gestorben, sagte ein Polizeisprecher. Die Kriminalpolizei ermittelt nun, wie es zu dem Feuer kommen konnte. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

Obdachlosenunterkunft Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Aschaffenburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis