Brand in München heute: Das ist der Grund für die Rauchwolke im Norden der Stadt

München

Brand in München: Das ist der Grund für die hohe Rauchwolke im Norden der Stadt

Am Mittwochmittag stieg eine Rauchsäule über Milbertshofen auf, die weithin sichtbar war. Bei einer Schule war das Feuer ausgebrochen.
Von Dominik Schätzle
    Im Norden von München brennt es am Mittwochmittag. Auch von weitem ist eine Rauchsäule sichtbar.
    Im Norden von München brennt es am Mittwochmittag. Auch von weitem ist eine Rauchsäule sichtbar. Foto: Marijan Murat, dpa (Symbolbild)

    In Münchner Norden kam es am Mittwochmittag zu einem Brand und infolgedessen zu einer weithin sichtbaren Rauchwolke bis in den Nachmittag hinein. Das Feuer war nahe einer Schule ausgebrochen, erklärt ein Sprecher der Münchner Feuerwehr auf Nachfrage. Die Rauchsäule ließ zwar Schlimmeres erahnen, doch der Brand verlief vergleichsweise glimpflich.

    Wie der Sprecher mitteilte, wurde die Feuerwehr um 13.21 Uhr zu dem Brand im Stadtteil Milbertshofen-Am Hart alarmiert. Bei einer Schule in der Torquato-Tasso-Straße, an der derzeit Umbaumaßnahmen stattfinden, hatten Bauabfälle Feuer gefangen. Der Brand verursachte eine hohe, graue Rauchwolke, die auch Kilometer weiter sichtbar war.

    Rauch über München: Feuer bei Schule in Milbertshofen rasch gelöscht

    Es gab bei dem Brand keine Verletzten – fast alle Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte hatten zu diesem Zeitpunkt ohnehin bereits Unterrichtsschluss. Auch das Schulgebäude wurde nicht größer in Mitleidenschaft gezogen, so die Feuerwehr.

    Die Einsatzkräfte löschten das Feuer rasch. Es waren rund 50 Feuerwehrleute im Einsatz.

    Bereits am frühen Morgen war es in der bayerischen Landeshauptstadt zu einem Brand gekommen, den viele Menschen mitbekommen haben dürften – insbesondere Münchnerinnen und Münchner, die gerade auf dem Weg zur Arbeit waren. In Laim hatte ein Linienbus während der Fahrt Feuer gefangen und war danach komplett ausgebrannt.

