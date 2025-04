Serie von Brandstiftungen in Sonthofen: Autos und Container brennen in der Nacht

Eine Serie von Brandstiftungen und Vandalismus am frühen Sonntagmorgen in Sonthofen: Bislang unbekannte Täter hielten rund 30 Einsatzkräfte der Feuerwehr und mehrere Polizeistreifen stundenlang in Atem. Der Schaden an mehreren Autos und Containern beläuft sich nach derzeitigen Schätzungen der Polizei auf knapp 100.000 Euro.

Brandserie in Sonthofen: Feuerwehr kann Feuer schnell löschen

Kurz nach 3.30 Uhr hatte ein Anrufer den Brand eines Recycling-Containers in der östlichen Alpenstraße nahe des McDonalds Schnellrestaurants gemeldet. Der Feuerwehr Sonthofen gelang es, den Brand schnell zu löschen. Doch dann gleich der nächste Alarm: Ein weiterer Container und ein Auto standen in der Ostrachstraße auf Höhe der Hausnummer 9 in Flammen. Auch diesen Brand hatten die Einsatzkräfte schnell gelöscht.

Icon Galerie 11 Bilder Eine Serie von Brandstiftungen hat die Einsatzkräfte in den frühen Morgenstunden in Atem gehalten: In Sonthofen brannten mehrere Autos und Container, zudem gab es Sachbeschädigungen.

Gegen 04.25 Uhr brannte schließlich ein in der Schellenbergstraße geparktes Auto. Dort breiteten sich die Flammen aus und beschädigten zwei an der Ecke Schellenbergstraße und Metzlerstraße abgestellte Fahrzeuge. Die Beamten der Polizeiinspektion Sonthofen entdeckten zudem Bauzaunelemente aus dem Fluhensteinweg, die in die Ostrach geworfen wurden. Zudem wurde an einem in der Metzlerstraße abgestellten Auto der Lack zerkratzt sowie der Scheibenwischer abgerissen. Der oder die Täter brachen an einem weiteren Pkw das hintere Kennzeichen aus der Halterung und entwendeten es.

Autos und Container brennen in Sonthofen: Polizei sucht Zeugen

Es waren insgesamt 30 Feuerwehrkräfte der Feuerwehr Sonthofen, sowie mehrere Polizeistreifen aus Sonthofen, Kempten, Immenstadt und Beamte des Kriminaldauerdienstes Memmingen im Einsatz. Glücklicherweise wurden bei den Bränden keine Personen verletzt.

Nach der Brand- und Vandalismus-Serie in der Nacht sucht die Polizei nun Zeugen. Wer in den frühen Morgenstunden und danach im Bereich östliche Alpenstraße, Ostrachstraße, Fluhensteinweg, Schellenbergstraße und Metzlerstraße verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Kempten unter der Telefonnummer 0831/9909-0 zu melden.