Dachstuhl brennt in München - schwierige Löscharbeiten

Ein brennender Dachstuhl beschäftigt die Feuerwehr in München. Wegen eines Kupferdachs sei es für die Feuerwehrleute schwierig, den Brand komplett zu löschen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Nach ersten Erkenntnissen sei eine Holzdecke eines Hauses in einem Hinterhof in Brand geraten. Es sei aber niemand verletzt worden, hieß es weiter.

Sobald man begonnen habe, das Dach zu öffnen, sei das Feuer im Inneren wieder entfacht worden, erklärte der Sprecher. Nun wolle man das Dach mit einem Abrissbagger öffnen, um einfacher an den Brandherd zu gelangen. Der Sprecher schätzte, dass die Löscharbeiten auf jeden Fall bis in den Nachmittag dauern.