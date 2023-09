Brauchtum

15.09.2023

Oktoberfest startet in München

Handwerker sind mit den letzten Arbeiten an einem Bierzelt auf der Theresienwiese beschäftigt.

"Ozapft is", heißt es am Samstag wieder in München - das Oktoberfest beginnt.

Um Punkt 12.00 Uhr wird Oberbürgermeister Dieter Reiter ( SPD) das erste Fass Bier anzapfen und damit das größte Volksfest der Welt eröffnen. Die erste frisch gezapfte Maß bekommt Ministerpräsident Markus Söder ( CSU), sie gebührt traditionell dem bayerischen Regierungschef. An die sechs Millionen Besucher werden erwartet - mindestens. Die Zeichen stehen dieses Jahr gut: Es gibt kaum noch Corona-Sorgen, die Meteorologen sagen zumindest für das Eröffnungswochenende sonnige Herbsttage vorher. Zudem dauert das Fest zwei Tage länger als sonst; es wurde über das erste Oktoberwochenende hinaus bis zum 3. Oktober - ein Dienstag - verlängert. Die Maß Bier kostet zwischen 12,60 Euro und 14,90 Euro, im Schnitt sind das rund 6,1 Prozent mehr als im Vorjahr. Erstmals gibt es auf dem Festgelände an vier Wasserspendern kostenloses Trinkwasser. Im Südteil des Festgeländes lockt die Oidn Wiesn mit historischen Karussells und traditioneller Blasmusik. Rund 600 Polizeibeamte werden im Einsatz sein. Hinzu kommen rund 450 Sanitäter und 55 Ärzte der Wiesn-Sanitätsstation sowie über 2000 Ordner. Erneut gilt ein Verbot für größere Taschen und Rucksäcke. Offizielle Oktoberfestseite der Stadt (dpa)

Themen folgen