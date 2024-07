A7 in Unterfranken wegen Bauarbeiten eine Stunde gesperrt

Im Zuge der Bauarbeiten an der Talbrücke Thulba an der Autobahn 7 in Unterfranken erfolgt am Donnerstag (11. Juli) eine einstündige Streckensperrung. Von 18.30 Uhr bis 19.30 Uhr soll die Autobahn zwischen den Anschlussstellen Bad Kissingen und Hammelburg in beiden Fahrtrichtungen gesperrt werden, wie die Autobahn GmbH Nordbayern mitteilte. Die Talbrücke Thulba wird erneuert. Die Arbeiten laufen seit 2020 und sollen voraussichtlich 2027 beendet sein.

