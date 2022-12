Hartz IV wird zum Bürgergeld: Was das für Betroffene bedeutet

Im Januar tritt das neue Bürgergeld-Gesetz in Kraft. Das soll für Menschen, die Sozialleistungen beziehen, eine Erleichterung bringen. Es gibt aber auch viel Kritik.

Anna Müller sitzt im Wohnzimmer ihrer Allgäuer Wohnung. Die Wand hinter ihrem Fernseher ziert ein großer, gehäkelter Teppich mit Micky-Maus-Figuren. Selbst gemacht. „Handarbeit beruhigt mich“, sagt die 39-Jährige. Neben ihr ein Kissen, das mit weiteren bunten Figuren bestickt ist. Das Faible für Disney ist nicht zu übersehen. Vielleicht auch, weil die Disney-Welt im Kontrast zu ihrem richtigen Leben steht. Anna Müller, die eigentlich anders heißt, ist eine von 13,8 Millionen Menschen in Deutschland, die von Armut gefährdet sind. 3,7 Millionen beziehen wie Müller Arbeitslosengeld II (ALG II) - auch bekannt unter dem Namen Hartz IV.