Söder nennt Freis Asyl-Vorstoß einen "spannenden Vorschlag"

Der CSU-Vorsitzende Markus Söder hat sich reserviert zum Vorstoß aus der Unions-Bundestagsfraktion für eine Abschaffung des Asylrechts in der bestehenden Form gezeigt.

Bei der Klausur der CSU-Landesgruppe im Kloster Andechs sprach der bayerische Ministerpräsident am Mittwoch zwar von einem "spannenden Vorschlag", fügte jedoch hinzu: "Ob er allerdings in der Kürze der Zeit umsetzbar ist und ob er tatsächlich die erwünschten Erträge bringt, das - glaube ich - steht noch offen." Die Forderungen Bayerns wie verstärkte Grenzkontrollen brächten "einen schnelleren Ertrag".

Thorsten Frei, der Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion ist und damit eine herausgehobene Stellung hat, hatte ein grundsätzlich anderes Asylmodell vorgeschlagen. In einem Gastbeitrag für die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" plädierte er dafür, das Recht des einzelnen Menschen, auf europäischem Boden Asyl zu beantragen, abzuschaffen. Es solle ersetzt werden durch Kontingente für die Aufnahme von Flüchtlingen in Europa. Diese 300 000 bis 400 000 Flüchtlinge pro Jahr sollten direkt im Ausland ausgewählt und dann in Europa verteilt werden.

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sagte, es handele sich um zwei unterschiedliche Diskussionsebenen. Der Vorstoß von Frei sei ein "Langfristprojekt". Es gehe darum, wie man langfristig in Europa zu einem veränderten Asylsystem kommen könne. "Diese Diskussion gibt es. Und da hat Thorsten Frei einen wichtigen Beitrag dazu geleistet."

Der CSU gehe es aber akut darum, wie man aktuell eine Begrenzung der Zuzugszahlen hinbekommen könne, sagte Dobrindt. Dabei handele es sich um Instrumente, die im bestehenden System möglich seien, wie etwa ein stärkerer Schutz der EU-Außengrenzen, Asylverfahren schon an diesen Grenzen, das Reduzieren von Anreizen bei Asylleistungen und mehr Abkommen mit Transitländern von Flüchtlingen.

(dpa)