Linke Hochburgen und rechte Landstriche: So hat die Region gewählt

Die CSU kann sich bei dieser Bundestagswahl über ein deutlich besseres Ergebnis freuen als noch 2021: 37,2 Prozent der Menschen in Bayern machten ihr Kreuz bei der CSU – bei der Bundestagswahl 2021 waren es nur 31,7 Prozent. Den Abwärtstrend scheint Markus Söder gestoppt zu haben. Dennoch ist es das zweitschlechteste Ergebnis bei einer Bundestagswahl in der Geschichte der Partei. Die SPD ist dagegen der deutliche Verlierer dieser Wahl. Das ist nicht nur im Bund deutlich zu erkennen – auch ein Blick in die Region zeigt das. 2021 war es der SPD noch gelungen, in vielen Gemeinden zweitstärkste Partei zu werden, davon ist sie bei dieser Wahl bei den Zweitstimmen weit entfernt. Stattdessen kommt fast überall die AfD auf Platz zwei. Wir haben uns die Wahlergebnisse aller Gemeinden und Städte in der Region genauer angeschaut: Wo sind die Hochburgen der Parteien? Wo wird eher rechts gewählt und wo eher links? Das sind die Ergebnisse:

