Camping-Boom

vor 49 Min.

Warum Wohnmobil und Wohnwagen wieder in Mode sind

Plus Die Übernachtungszahlen auf bayerischen Campingplätzen waren im vergangenen Jahr so hoch wie nie zuvor. Wie ein Betreiber aus der Region diesen Ansturm erlebte.

Von Leonie Behr Artikel anhören Shape

Dass Camping mehr kann als Gartenzwerg- und Birkenstock-Romantik, ist inzwischen in der Mitte der Gesellschaft angekommen. 7,67 Millionen Camping-Übernachtungen gab es 2022 allein in Bayern – Dauercamping nicht mitgerechnet. Das ist ein Anstieg um mehr als 25 Prozent, ergab eine Auswertung des Buchungsportals camping.info. Damit haben im Freistaat so viele im Wohnwagen, Wohnmobil oder Zelt Urlaub gemacht wie nirgendwo sonst in Deutschland. "Das sind mehr Übernachtungen als je zuvor in der Camping-Geschichte", bestätigt Thomas Reimann, Sprecher von Pincamp, dem Campingportal des ADAC. Was sind die Gründe für den Boom in Bayern?

Bereits vor der Pandemie sind die Übernachtungszahlen in Bayern gestiegen

"Bayern hat die meisten Campingplätze in Deutschland und ist traditionell ein sehr beliebtes Camping-Land", erklärt Reimann. Wer mit dem Wohnmobil unterwegs ist, kann spontan sein und ist auf niemanden angewiesen. Das hat vor allem während der Pandemie viele überzeugt. "Man kann eben sehr gut selbst bestimmen, mit wie vielen Leuten man in Kontakt kommt", sagt der Pincamp-Sprecher. In dieser Zeit hätten deshalb viele Urlauberinnen und Urlauber das Campen wieder für sich entdeckt. Zudem konnten durch die Möglichkeit zum Homeoffice Camping-Begeisterte ihre Arbeit mit Urlaub verbinden, sagt Konstantin Sepp, Geschäftsleiter des Landesverbands der Campingwirtschaft in Bayern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen