Cham

11:00 Uhr

Verpuffung in Hackschnitzelheizung: 300.000 Euro Schaden

Die Notrufnummer „112“ steht auf einem Einsatzfahrzeug in der Feuerwache der Feuerwehr.

Durch eine Verpuffung in einer Hackschnitzelheizung ist in einem Betrieb in Lam (Landkreis Cham) ein geschätzter Schaden von rund 300.000 Euro entstanden.

Wegen eines technischen Defektes sei es zu einer Verpuffung gekommen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Verletzt wurde bei dem Notfall am Montagmorgen niemand. Insgesamt rückten etwa 100 Einsatzkräfte zu dem holzverarbeitenden Betrieb aus. (dpa)

