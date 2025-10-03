Panik auf dem Oktoberfest: Oberbürgermeister Reiter und Wiesn-Chef Scharpf haben versagt

Es ist völlig unbegreiflich, warum es Dienstag werden musste, bis der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter um Entschuldigung dafür bat, dass es auf dem Oktoberfest zu einer Massenpanik hätte kommen können. Und bis sich Wiesn-Chef Christian Scharpf in einer Pressekonferenz der Öffentlichkeit stellte. Denn die Beinahe-Katastrophe ereignete sich bereits am Samstag, als es auf einem Teil der Theresienwiese zeitweise kein Durchkommen mehr gab, Wiesn-Besucher akute Angstzustände ausstehen mussten und Durchsagen diese nur noch verstärkten.
Auch in Sicherheitsbelangen muss die Wiesn offensichtlich erst wieder zum Maßstab werden
Unweigerlich denkt man an die Loveparade 2010, bei der 21 Menschen im Gedränge ums Leben kamen. Dass am Samstag niemand ernsthaft verletzt wurde – reines Glück. Das sagte jetzt auch Reiter: „Wir hatten einfach Glück.“ Ob er merkt, wie verheerend eine derartige Kommunikation wirkt? Reiter und Scharpf mögen zeitnah gehandelt haben, nach außen hin aber haben sie mit dem Vertrauen in die Wiesn als sichere Veranstaltung gespielt. Das ist besonders fatal, denn die Wiesn ist ja nicht irgendein Volksfest. Sie ist in vielerlei Hinsicht der Maßstab. Doch auch in Sicherheitsbelangen muss sie das offensichtlich erst wieder werden.
Die Redaktion der "AZ", in diesem Falle in der Person von Herrn Wirsching, hat wieder eine Möglichkeit gefunden, auf München und seinen Oberbürgermeister Reiter draufzuhauen und ihm "Versagen" vorgeworfen. Ich will nicht beschönigen, dass das am Samstag auf der Wiesn alles andere als optimal gelaufen ist, aber das auch noch mit Duisburg 2010 zu vergleichen, ist schon ein bisschen heftig. Ich wünsche den Augsburgern, dass so etwas wie am Samstag in München auf dem Plärrer nicht passiert, wobei man die Besucherzahlen ohnehin nicht vergleichen kann.
Eine einzige Person, welche panisch oder einfach nur überhetzt reagiert und die schönste Massenpanik mit möglichen vielen Toten wäre gegeben. Und Sie versuchen dies noch zu beschönigen?
Das Problem ist doch die seit ein paar Jahren durchgeführte Einzäunung des Oktoberfest, denn aus einem Käfig kommt man schwer raus, wenn´s panisch wird.
Es gibt doch eine einfache Lösung, die Maß Bier auf 30 EUR und fürs Essen auch die Preise einfach verdoppeln, gleiches für die Fahrgeschäfte und schon passiert sowas nie wieder. Dabei noch den positiven Effekt, es gibt nur noch die Hälfte an Müll, an Besoffenen, an Vergewaltigungen usw. Ist doch perfekt oder?
Das würde kaum was ändern. Ob man nun 150€ oder 300€ ausgibt wäre den meisten egal - die haben nämlich Geld. Ginge aber trotzdem nicht, weil vermutlich etliche Straftatbestände greifen würden, wie z.B. § 291 StGB.
Na ja - in so ein Menschenknäuel würde ich gar nicht erst gehen oder mich ggfs. schleunigst entfernen - Wiesn hin oder her.
Augenscheinlich ist das Problem ja dadurch entstanden, dass zum Reservierungswechsel um 17.30 Uhr die Kommenden auf die Gehenden gestoßen sind und daher der Platz nicht mehr gereicht hat. Die Lösung im Sinne der Sicherheit ist doch ganz einfach: Die eine Reservierung geht bis 17 Uhr, die nächste ab 18 Uhr. Somit ließe sich das Kommen und Gehen entzerren - natürlich auf Kosten des Umsatzes in den Zelten. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt, warum dies bisher nicht so umgesetzt wird...
Jeder verantwortungsvolle Zuständige wählt doch bei solch einer Situation seine Worte mit Bedacht und Vorsicht und einer entsprechenden Begründung. Was ist dort folglich denn eigentlich los?
