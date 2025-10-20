Chatnachrichten enthüllen: So schlimm war es in der JVA Gablingen wirklich

Manchmal habe sie das Pippi Langstrumpf-Lied im Kopf, soll Susanne B. einem vertrauten Mitarbeiter geschrieben und verkündet haben: Sie kreiere „ihre Anstalt“ jetzt so, dass sie darin anständig arbeiten könne. Was die stellvertretende Leiterin der JVA Augsburg-Gablingen damit gemeint haben könnte, kam mit der Aufdeckung des Folterskandals um Bayerns modernstes Gefängnis Ende Oktober 2024 ans Tageslicht.

Die massiven Vorwürfe gegen die 38-jährige Juristin und gegen ihre Spezialtruppe machten bundesweit Schlagzeilen. Sie erschütterten den Justizvollzug und brachten Bayerns Justizminister Georg Eisenreich (CSU) in Erklärungsnot.

Offensichtlich hatte Susanne B. die abgeschottete Gefängniswelt tatsächlich „widewidewitt“ so gestaltet, wie es ihr gefiel. Ein Jahr später und mit dem vorläufigen Abschluss der polizeilichen Ermittlungen, die sich auch um mehr als 40.000 Chatnachrichten drehen, stellt sich heraus: Es war alles noch schlimmer.

Anfang Oktober 2024 leitete die Augsburger Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren zum Skandal in der JVA Gablingen ein, über das unsere Redaktion als Erstes berichtete. Es richtet sich gegen mindestens 18 Bedienstete, darunter die frühere Leiterin des Gefängnisses, Zoraida Maldonado de Landauer, und ihre damalige Stellvertreterin Susanne B. Es geht um Körperverletzung im Amt und um versuchte Strafvereitelung. Früh bestand der Verdacht, dass in dem Gefängnis mit gut 600 Haftplätzen ein System aus Machtmissbrauch, Schikane und Gewalt installiert wurde. Dass Insassen geschlagen wurden. Dass Häftlinge nackt, ohne Matratzen und teils viel zu lange in Spezialzellen im Keller gesteckt wurden. Solch menschenverachtenden Zustände in einem deutschen Gefängnis sind bislang beispiellos. Bei der Frage, wie es so weit kommen konnte, richtet sich der Fokus vor allem auf eine Frau: Susanne B.

Sicherungsgruppe der JVA Augsburg Gablingen rückte auch im Jugendknast an

Wenn B. am 23. Oktober 2024 gewusst hätte, was am nächsten Tag passiert, hätte sie vielleicht manches anders gemacht. Oder auch nicht. Es ist früher Mittwochmorgen, als die Sicherungsgruppe der JVA Augsburg-Gablingen sich an der Pforte des Jugendgefängnisses Neuburg-Herrenwörth meldet. Alle größeren Justizvollzugsanstalten in Bayern haben solch eine sogenannte SiG. Die Truppe wird gerufen, wenn es brennt, wenn etwa Häftlinge gewalttätig werden. Der Jugendknast in Neuburg hat so eine Spezialtruppe nicht. Daher hatten die Verantwortlichen um Amtshilfe gebeten, als eine Drogen-Razzia durchgeführt werden sollte. Hätten sie geahnt, wie diese „Hilfe“ aussieht – sie hätten es vielleicht bleiben lassen.

Die Gablinger SiG rückt also frühmorgens an. Fünf kräftige Beamte und ein Rauschgiftspürhund. Und eine Frau, die eigentlich nicht zu dieser Truppe gehört: Susanne B. Die jungen Häftlinge müssen in der Turnhalle zur Durchsuchung antreten. Es dauert nicht lange, bis die Situation eskaliert. Am Ende stehen fünf verletzte Gefangene. Sie berichten von Würgegriffen sowie heftigen Schlägen ins Gesicht und in die Rippen. Bedienstete des Jugendgefängnisses sind entsetzt über den Einsatz. Und einer aus der SiG wird in einem Chat nicht ohne gewissen Stolz schreiben: „Einen durch den Fitnessraum geworfen, zwei abgewürgt und einen in den bgh geworfen.“

Ein Experte aus hohen Justizkreisen bezeichnet B.'s Anwesenheit in dem fremden Gefängnis als „absolut unüblich“. Der Vorfall ist ebenfalls Gegenstand der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen, wie das Justizministerium bestätigt.

Wenn man sich in fremden Häusern schon so aufführt, wie mag es dann erst in der eigenen JVA zugehen? Einen Tag nach dem Einsatz im Jugendknast rücken Polizei und Staatsanwaltschaft zur ersten von mehreren Razzien in der JVA Gablingen an.

Umstände in Spezialzellen im Augsburger Gefängnis JVA Gablingen erinnern an Folter

Die „besonders gesicherten Hafträume“, wie die Spezialzellen im Fachjargon heißen, spielten in Gablingen eine unrühmliche Rolle. Die Erkenntnisse der Ermittler legen nahe, dass sie häufig willkürlich und zur Bestrafung von Gefangenen benutzt wurden. Dabei ist der rechtliche Rahmen einer solchen Unterbringung streng vorgegeben. Sie ist quasi letztes Mittel, wenn erhöhte Gefahr von Flucht, Gewalt oder Suizid besteht. Ab dem dritten Tag muss ein Gefängnis dem Justizministerium solch eine Unterbringung melden. Nach Recherchen unserer Redaktion stehen zwischen Anfang 2023, dem Arbeitsbeginn von Susanne B., und Oktober 2024 rund 110 Unterbringungen in den Kellerzellen im Verdacht, in irgendeiner Weise rechtswidrig gewesen zu sein. Das ist beinahe jeder zweite Fall in diesem Zeitraum. Außerdem gehen Polizei und Staatsanwaltschaft in mehr als 60 Fällen dem Verdacht von Körperverletzung im Amt nach. Erschütternde Zahlen. Susanne B. schien manchmal selbst den Überblick über die bgH-Belegungen verloren zu haben.

Einmal, das geht offenbar aus den von Ermittlern gesicherten Chatnachrichten zwischen Susanne B. und SiG-Leuten hervor, soll B. einen Häftling dort vergessen haben. Zynisch soll sie angemerkt haben, dass es dem Herren dort ja aber nicht schlecht gehe. Dabei erinnern die Umstände der Unterbringungen in den Keller-Zellen oft an Folter. Während die Gefangenen normalerweise zumindest eine Papierunterhose und eine Matratze, manchmal auch einen Sitzhocker zur Verfügung gestellt bekommen, war es im Ermittlungszeitraum in Gablingen eher der Normalfall, dass sie nicht einmal diese Mindestausstattung erhielten. Viele waren über Tage hinweg nackt und ohne Matratze eingesperrt, mussten stundenlang auf dem Boden liegen. Ein Häftling schilderte unserer Redaktion, wie er sich aus Brot Kugeln geformt hat, um diese als Polster für die Hüft- und Schulterknochen zu verwenden.

Icon vergrößern Justizminister Georg Eisenreich (CSU) geriet im Skandal um die JVA Augsburg-Gablingen unter Druck. Er zog verschiedene Konsequenzen. Foto: Peter Kneffel, dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Justizminister Georg Eisenreich (CSU) geriet im Skandal um die JVA Augsburg-Gablingen unter Druck. Er zog verschiedene Konsequenzen. Foto: Peter Kneffel, dpa

Ein Bediensteter erzählte, dass Häftlinge, die zwei bis vier Wochen in den Kellerzellen ausharrten, alles Menschliche verloren hätten. „Ich erlebte, wie manche durchdrehten.“ Die frühere Anstaltsärztin Katharina Baur berichtete von einem Mann, der aus lauter Verzweiflung mit dem Kopf gegen die Wand rannte, bis er blutete. Susanne B., die die meisten Unterbringungen angeordnet haben soll, schien sich ihres mutmaßlich rechtswidrigen Handelns bewusst gewesen zu sein. Zumindest soll sie das nach Informationen unserer Redaktion gegenüber einem vertrauten Mitarbeiter im Chat eingeräumt haben. Nicht nur das. Sie soll sich damit sogar gebrüstet haben, Grenzüberschreitungen nach außen „anständig darzustellen“. Genervt zeigte sich Susanne B. offenbar von Anstaltsärztin Baur.

Skandal um JVA-Gablingen: Wer Kritik übte, wurde offenbar gemobbt

Die Medizinerin hatte bereits 2023 mögliche Missstände dem Justizministerium und der Staatsanwaltschaft angezeigt. Doch weil Baur die Fälle nicht konkretisieren konnte, wurden die ersten Ermittlungen eingestellt. Erst als sich weitere Anzeigen und Hinweise bei den Behörden häuften, nahm man sie wieder auf. Wegen Baur, so soll Susanne B. damals in einem Chat mit einem Kollegen befunden haben, müsse sie es jetzt so verkaufen, als mache sie selbst alles richtig. Aber sie wisse ja, wie das gehe. Ohnehin konnte Susanne B. ihr Machtsystem offensichtlich nur mit Verbündeten errichten.

Nach ihrem Start im Gablinger Gefängnis formte sie offenbar die Sicherungsgruppe aus vorwiegend jungen Justizbediensteten zu einer Art Leibgarde. Und das entgegen dem Willen erfahrener Beamter. Wer Kritik übte, wurde gemobbt. So erzählen es jedenfalls Zeugen. Ein Ex-Wärter berichtete von einem Regiment der Angst und Schikane. „Bedienstete, die den Mund aufmachten, wurden fertig gemacht.“ Er sei als Nestbeschmutzer beschimpft und für alle sichtbar sanktioniert worden. Monatelang sei er für den verhassten Schleusendienst eingeteilt worden, seine Bewertungen schlecht ausgefallen. „Ich war psychisch am Ende.“ Ganz anders B.s Umgang mit der Sicherungsgruppe. Die SiG schien ihr besonders ans Herz gewachsen. Einer der Beamten sogar mehr, als es für das hierarchische Dienstverhältnis gut sein konnte.

Mit einem der Männer begann die Vize-Chefin wohl eine Art Liebesbeziehung

Die Juristin soll die Spezialtruppe auffällig bevorzugt haben. Etlichen Ex-Häftlingen und früheren Mitarbeitern zufolge soll sich die 38-Jährige ständig mit ihr umgeben haben, auch beim Mittagessen. „Da wurde geschäkert wie auf einer Party“, sagte die ehemalige Anstaltsärztin Baur. Nach übereinstimmender Aussage vieler früherer und aktueller JVA-Leute sei Susanne B. praktisch fast immer im Gefängnis gewesen, auch an den Wochenenden. Sogar privat sei sie mit Leuten aus der SiG befreundet gewesen. Man feierte zusammen Hochzeit im Kollegenkreis, ging abends essen.

Da wurde geschäkert wie auf einer Party. Katharina Baur, Frühere Anstaltsärztin

Ein Insider bezeichnete die JVA als eine Art Familie der Vize-Chefin. Da liegt es nicht allzu fern, dass der Umgang irgendwann den dienstlichen Rahmen sprengte. Mit einem der Männer begann Susanne B. Anfang 2024 eine Art Liebesbeziehung, zumindest lässt sich das wohl aus Teilen der Flut an Chatnachrichten herauslesen. Immer wieder schrieben sich die beiden demnach gegenseitig „ich liebe dich“, verabredeten sich in Restaurants, bei ihr daheim oder im Hotel. Dies alles ist natürlich Privatsache, aber in dieser Konstellation genauso selbstverständlich Teil der Ermittlungsakten. Immerhin war B. Vorgesetzte des SiG-Beamten.

Icon vergrößern Zoraida Maldonado de Landauer war von Beginn an Leiterin der JVA-Augsburg-Gablingen. Das Justizministerium stellte sie frei, und die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen sie wegen Körperverletzung im Amt. Foto: Timian Hopf Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Zoraida Maldonado de Landauer war von Beginn an Leiterin der JVA-Augsburg-Gablingen. Das Justizministerium stellte sie frei, und die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen sie wegen Körperverletzung im Amt. Foto: Timian Hopf

Eine naheliegende Frage angesichts dieser Zustände ist: Was wusste die damalige Gefängnis-Chefin Zoraida Maldonado de Landauer beziehungsweise: Was wusste sie nicht? Sie leitete die JVA Gablingen von der Eröffnung im Jahr 2015 an, nannte den Knast „ihr Baby“. Auch gegen sie ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts der Körperverletzung im Amt.

Möglicherweise hat Susanne B. den Umstand ausgenutzt, dass ihre Chefin über einen längeren Zeitraum weitgehend aus dem Homeoffice gearbeitet hat. Beide Frauen sollen viel über Messengerdienste kommuniziert haben. War es bedingungsloses Vertrauen, dass die eigentliche Anstaltsleiterin ihre Stellvertreterin, die sie in Chats gerne „dear“ (“Liebe“) genannt haben soll, vor Ort machen ließ? Oder war es Bequemlichkeit? Eine Mischung aus beidem? Jedenfalls eine fatale Mischung. Das zeigt sich auch anhand von Daten.

Ermittler: „... offensichtlich hatten manche Spaß daran“

Lag die Zahl der bgH-Unterbringungen in den Jahren 2019 bis 2022 in Gablingen noch zwischen 53 und 65, stieg diese Zahl 2023, also nach dem Dienstantritt von Susanne B., sprunghaft auf 126 und blieb 2024 konstant hoch (123). Diese Zahlen stammen aus dem Justizministerium, das darauf hinweist, dass die Angaben möglicherweise nachträglich korrigiert werden müssen, da die Akten bei der Staatsanwaltschaft lägen. Bis zum 30. September dieses Jahres gab es nach Auskunft des Ministeriums nur 23 Unterbringungen in den Gablinger Spezialzellen.

Ein Ermittler, der anonym bleiben möchte, zeigt sich angesichts der Zustände in Gablingen entsetzt: „Die abfällige Art, wie in den Chats über Gefangene und den Umgang mit ihnen gesprochen wird, zeugt von einer hohen Gewaltbereitschaft – und offensichtlich hatten manche sogar Spaß daran.“

...und offensichtlich hatten manche sogar Spaß daran. Ermittler

Für alle Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung. Susanne B. ließ die Vorwürfe bislang über ihre Verteidiger entschieden zurückweisen. Eine aktuelle Anfrage unserer Redaktion um eine Stellungnahme ließen die Anwälte Holm Putzke, Alexander Stevens und Thomas Krimmel unbeantwortet.

Die Augsburger Staatsanwaltschaft will bis Ende des Jahres die erste Anklage erheben. Die dürfte neben der ehemaligen Gefängnischefin Zoraida Maldonado de Landauer und dem Rädelsführer aus der Sicherungsgruppe vor allem die frühere Vize-Knastchefin Susanne B. betreffen. Spätestens in einem öffentlichen Strafprozess wird sich dann zeigen, „widdewidde“ wie sie sich die Welt machen wollte, die ihr gefällt.

Alle Beiträge der preisgekrönten Recherche zum Justizskandal in der JVA Gablingen lesen Sie hier.