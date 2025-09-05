Icon Menü
Chiemsee Reggae Summer findet 2026 wieder statt: Tickets, Lineup, Bands

Festival

Chiemsee Reggae Summer feiert 2026 sein Comeback – deutlich kleiner als früher

Nach zehn Jahren Pause ist nun klar: Das berühmte Festival in Übersee am Chiemsee wird in 2026 wieder stattfinden. Mit einem völlig neuen Konzept. Was Besucher wissen müssen.
Von Manuela Müller
    • |
    • |
    • |
    Tausende Festivalbesucher sehen am 26. August 2016 auf dem Festival Chiemsee Reggae Summer in Übersee den Auftritt der Blasmusik-Band LaBrassBanda.
    Tausende Festivalbesucher sehen am 26. August 2016 auf dem Festival Chiemsee Reggae Summer in Übersee den Auftritt der Blasmusik-Band LaBrassBanda. Foto: Matthias Balk, dpa (Archivbild)

    Nach zehn Jahren kommt das Chiemsee Reggae Summer Festival zurück nach Übersee. Im Sommer 2026 soll es so weit sein. Der Termin steht fest, und zwar vom 26. bis 28. Juni 2026. Und auch einige Künstler haben bereits zugesagt, heißt es von den Veranstaltern. Der Ticketverkauf hat Ende August 2025 bereits gestartet.

    Chiemsee Reggae Summer 2026 zurück in Übersee (Bayern)

    Die wichtigsten Daten und Fakten stehen bereits fest. So ist beispielsweise klar, dass für die Neuauflage des Festivals andere Regeln gelten als früher. So ist beispielsweise fest geschrieben, dass nur Erwachsene ab 18 Jahren teilnehmen dürfen. Gleichzeitig soll die Besucherzahl auf maximal 10.000 Gäste beschränkt werden. Auch für die darauffolgenden Jahre (bis 2030) sei kein Wachstum vorgesehen, heißt es.

    Des Weiteren soll gelten, dass das Festival in jedem Jahr eine neue Einzelfreigabe benötigt. Ebenfalls bis 2030. Das diene dazu, Regeln in jedem Jahr gegebenenfalls neu anzupassen. Außerdem werden auf strenge Ruhezeiten und klare Konzepte zu Lärm und Müll geachtet. Demnach stehe Rücksichtnahme auf Anwohner im Vordergrund.

    • Zutritt erst ab 18 Jahren
    • Ticketlimit maximal 10.000 Gäste
    • Jährliche Genehmigung

    Tickets für das Chiemsee Reggae Summer 2026

    Bereits seit dem 29. August können Interessierte Tickets für das Chiemsee Reggae Summer 2026 auf der Webseite der Veranstalter erwerben. Diese werben auch damit, dass es nur wenige verschiedene Varianten gibt. Sowohl das Parken als auch alle Shuttlebusse sind ebenso im Ticketpreis enthalten wie die Benutzung sämtlicher sanitärer Einrichtungen auf dem Festival. „Auch ein Müllpfand beim Camping gibt es nicht, wir vertrauen auf das Umweltbewusstsein unserer Gäste“, heißt es.

    • Ticket ohne Camping: 169 Euro
    • Ticket mit Camping: 214 Euro
    Die Fantastischen Vier, Michi Beck (l-r), Thomas D und Smudo, stehen am 26. August 2016 auf dem Festival Chiemsee Summer in Übersee (Bayern) auf der Bühne.
    Die Fantastischen Vier, Michi Beck (l-r), Thomas D und Smudo, stehen am 26. August 2016 auf dem Festival Chiemsee Summer in Übersee (Bayern) auf der Bühne. Foto: Matthias Balk, dpa (Archivbild)

    Das vorläufige Programm für das Chiemsee Reggae Summer 2026 in Übersee - diese Bands sind gebucht

    Einige Künstlerinnen und Künstler haben ihren Auftritt auf dem Festival bereits zugesichert. Darunter auch der Headliner Marteria. Die Musikrichtung bleibt grundsätzlich beim Ursprung: Reggae, Ska, Dub, jedoch mit etwas Hip-Hop angereichert.

    • Marteria 
    • Capleton
    • Patrice
    • Neville Staple (The Specials)
    • Jamaram
    • Marley’s Ghost
    • Jahcoustix
    • Don Letts
    • Solina
    • Damion Lee

    Das letzte Chiemsee Summer fand im Jahr 2017 statt

    Zuletzt fand das Chiemsee Summer im Jahr 2017 statt. Damals hatten sich die Festivals „Chiemsee Reggae Summer“ und „Chiemsee Rocks“ zum „Chiemsee Summer“ zusammengeschlossen. Allerdings musste das Event damals aufgrund eines Unwetters abgebrochen werden. Es traten Künstler wie Billy Talent, The Offspring, Casper und Beginner auf.

    Nach einem heftigen Unwetter über Südbayern haben die Veranstalter des Chiemsee-Summer-Festivals das Event 2017 abgesagt.
    Nach einem heftigen Unwetter über Südbayern haben die Veranstalter des Chiemsee-Summer-Festivals das Event 2017 abgesagt. Foto: Christian Hartmann, dpa (Archivbild)

    Überhaupt gibt es das Chiemsee Reggae Festival seit dem Jahr 2005, in dem es zum ersten Mal stattfand.

    Im Übrigen bekommt auch das nahe gelegene Bad Wörishofen im Unterallgäu in 2026 ein Festival - und zwar für Metal-Fans.

