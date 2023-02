Nach Flucht aus Gericht: Polizei fasst Angeklagten

Er floh während einer Gerichtsverhandlung: In Coburg war eine Großfahndung nach einem Angeklagten eingeleitet worden. Inzwischen wurde der 47-Jährige gefasst.

Er floh während einer Verhandlung durch das Fenster eines Nebenraums: Ein Angeklagter ist am Montag gegen 10.30 Uhr aus dem Landgericht Coburg entkommen. Es soll sich um einen 47-Jährigen handeln, der sich auf der Flucht befand. Am Dienstag nahm ihn eine Streife in Grub am Forst (Landkreis Coburg) widerstandslos fest, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Es handle sich bei ihm zweifelsfrei um den Gesuchten.

Die Polizei hatte eine Großfahndung ausgerufen. Ein Hubschrauber war im Einsatz, eine Staffel mit Suchhunden wurde angefordert. Das gab ein Polizeisprecher in der Stadt in Oberfranken bekannt. In die Fahndung waren sämtliche Taxis und der öffentliche Personennahverkehr eingebunden.

Landgericht Coburg: Angeklagter gelingt Flucht während Verhandlung

Laut der Neuen Presse Coburg soll das Landgericht während einer Verhandlung vor zwei Wochen einen Haftbefehl gegen den Verdächtigen erlassen haben. Dieser kam vor allem wegen Fluchtgefahr zustande. Bis zu der Verhandlung am Montag hatte der Mann daher in der Justizvollzugsanstalt Kronach eingesessen.

Laut dem Gerichtskalender war der Flüchtige am Montag wegen sexuellen Missbrauchs angeklagt. Es soll sich um einen Vater von sieben Kindern handeln. Demnach steht der Verdacht im Raum, dass er sich an seinen beiden minderjährigen Töchtern verging.

Flucht aus Gericht in Coburg erinnert an Fall am Amtsgericht Regensburg

Die Hintergründe der Flucht waren zunächst weitgehend unklar. Die Neue Presse Coburg berichtet, dass dem Angeklagten während der Verhandlung die Fußfesseln abgenommen wurden. Er hatte in einer Verhandlungspause nach der Beweisaufnahme um einen Toilettengang gebeten. Anschließend soll der Mann dann durch ein wenig gesichertes Fenster geflohen sein.

In Bayern hatte sich bereits vor einigen Wochen einen ähnlichen Fall ereignet. Am Amtsgericht Regensburg war ein verurteilter Mörder aus dem Fenster gesprungen. Der Flüchtige konnte in der Folge erst einige Tage später in Frankreich festgenommen werden.

Die Landtags-Opposition forderte nach der zweiten Flucht innerhalb weniger Wochen umfassende Aufklärung und eine Verschärfung der Sicherheitsvorkehrungen. Die Vorfälle nährten Zweifel an der Sicherheit bayerischer Gerichtsgebäude, so Grüne und FDP. Justizminister Georg Eisenreich (CSU) müsse im Rechtsausschuss des Landtags dazu berichten, verlangte die FDP. Die SPD forderte laut der Deutschen Presse-Agentur eine engere Abstimmung zwischen der Polizei und dem Gerichtsvollzugsdienst.

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) kündigte umgehend Konsequenzen an. "Das ist völlig indiskutabel, wenn einem Häftling die Flucht gelingt. Ich erwarte vom Polizeipräsidium Oberfranken eine umfassende Aufklärung zu den Hintergründen der Flucht", sagte Herrmann. Schon nach der Flucht des Häftlings in Regensburg seien alle Polizeipräsidien eingehend sensibilisiert worden, betonte Herrmann und kündigte an: "Gemeinsam mit der Justiz werden wir den vorliegenden Fall zum Anlass nehmen, die Einsatzkonzeptionen zur Bewachung von Häftlingen auf den Prüfstand zu stellen."

Justizminister Georg Eisenreich (CSU) betonte, er habe angeordnet, dass jedes bayerische Gericht seinem Ministerium über ihr Sicherheitskonzept berichten müsse. "Es ist nicht hinnehmbar, wenn Gefangenen die Flucht aus bayerischen Gerichten", sagte der Minister. "Sicherheitslücken sind nicht akzeptabel."