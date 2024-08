Trend der letzten Wochen gestoppt: Zahl der Coronafälle in Bayern bleibt konstant

Auch wenn es sich zwischenzeitlich für viele so anfühlte, ist die Coronapandemie noch immer nicht komplett überstanden. Die Infektionszahlen sind in der vergangenen Woche konstant geblieben. Der Anstieg, der sich seit Mitte Mai zeigte, hat sich demnach nicht fortgesetzt. Wie das Robert Koch-Institut (RKI) in seinem aktuellen Wochenbericht bekannt gibt, liegt die Zahl schwer verlaufender Atemwegsinfektionen weiterhin „auf einem niedrigen Niveau“. Das RKI geht derzeit von 3,7 Millionen akuten Atemwegserkrankungen in der Bevölkerung aus. Verantwortlich dafür sind neben dem Coronavirus Erkältungsviren wie Rhinoviren.

Zahl der Corona-Infektionen in Deutschland und Bayern konstant

Zwar ist die Anzahl der bestätigten Coronainfektionen nicht mehr aussagekräftig, weil sich deutlich weniger Menschen testen als noch während der Pandemie, doch es zeigt sich eine klare Tendenz. Nach Angaben des RKI wurden in Deutschland in der vergangenen Woche knapp 4700 laborbestätigte Coronafälle gemeldet. In der Vorwoche waren es knapp 70 Fälle mehr, davor lag die Zahl bei knapp 4500.

Die Epidemiekurve des Bayerischen Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) für die Woche vom 15. bis zum 21. Juli zeigt weiterhin einen leichten Anstieg der Infektionszahlen. Es wurden 710 Coronafälle gemeldet. Die meisten davon gab es mit 221 in Oberbayern. Danach folgen Schwaben mit 109 und Oberfranken mit 85. In der Woche davor waren es mit insgesamt 656 etwas weniger Fälle.

Abwassermonitoring zeigt sinkende Coronavirenlast in Bayern

Das Abwassermonitoring des RKI und des Bundesumweltamts zeigt einen ähnlichen Trend. Im neusten Bericht vom 24. Juli ist nur noch ein geringer Anstieg der Coronavirenlast in Deutschland zu erkennen – nach wie vor auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau. In Bayern wird die Virenlast nur noch an 13 der 30 Messstandorte mit „ansteigend“ angegeben. Einen Monat zuvor waren es noch 27. „Ansteigend“ bedeutet, dass die Virenlast im Vergleich zur Vorwoche um rund 15 Prozent gestiegen ist.

Flirt-Variante ist für Großteil der Corona-Infektionen verantwortlich

Wie in den vergangenen Wochen ist der Anteil der Corona-Variante KP.3 auch in der vergangenen Woche weiter gestiegen und liegt aktuell bei 40 Prozent. Die sogenannte Flirt-Variante ist laut Experten zwar sehr ansteckend, führe aber normalerweise nicht zu schweren Verläufen.