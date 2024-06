Corona ist in Bayern wieder auf dem Vormarsch

Deutschlandweit steigen die Corona-Fälle aktuell wieder an – auch in Bayern spiegelt sich der Trend. Welche Corona-Variante dafür verantwortlich ist.

Eine klassische Erkältungssaison ist der Frühsommer für gewöhnlich nicht – und dennoch husten und schniefen einige Menschen zur Zeit. Ein Grund dafür: Das Corona-Virus meldet sich zurück. Die Fallzahlen steigen deutschlandweit, wie der aktuelle Wochenbericht des Robert-Koch-Instituts (RKI) zeigt. Auch in Bayern zeigt sich ein Trend.

Wie das RKI berichtet, liege die Aktivität der akuten Atemwegserkrankungen "auf einem vergleichsweise hohen Niveau für diese Jahreszeit". Und bestätigt: Es gebe "Hinweise auf eine leichte Zunahme der Covid-Aktivität". Die Lage ginge jedoch von einem anhaltend niedrigen Niveau aus.

Corona-Fälle nehmen aktuell in Deutschland und Bayern zu

Zwar ist Anzahl der bestätigten Corona-Infektion nicht mehr aussagekräftig, weil sich deutlich weniger Menschen testen als noch während der Pandemie, eine Tendenz ist aber klar. Die Epidemie-Kurve des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) zeigt zunehmende Fallzahlen: Während in Bayern in der ersten Juniwoche noch 122 Corona-Infektionen gemeldet wurden, waren es vor zwei Wochen bereits 244 Fälle. In der aktuellen Vorwoche (17. bis 23. Juni) wurden sogar bereits 362 bestätigte Corona-Fälle verzeichnet.

Auch die Rate der positiven Tests steigt laut RKI-Wochenbericht anteilig – von zwischen zwei bis drei Prozent auf über zehn Prozent in der Vorwoche.

Abwassermonitoring bestätigt Anstieg der Corona-Zahlen

Dass sich der Trend fortzusetzen scheint, zeigt das Abwassermonitoring des RKI und des Bundesumweltamts. Im neuesten Bericht vom 26. Juni ist ein deutlich Anstieg der Corona-Virenlast in Deutschland zu erkennen. Die Last sei aktuell niedrig, aber ansteigend, heißt es. Eine ähnliche Virenlast gab es zuletzt Ende Januar 2024.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: AFP

Auch in Bayern spiegelt das Abwassermonitoring die deutschlandweite Tendenz. Die Viruslast im Abwasser ist für alle knapp 30 Messstandorte rot eingefärbt. Das bedeutet: Sie ist im Vergleich zur Vorwoche rund 15 Prozent höher.

Lesen Sie dazu auch

Neue Flirt-Variante ist für viele Corona-Infektionen verantwortlich

Für etwa 35 Prozent der Infektionen in Deutschland ist laut RKI aktuell die Corona-Variante KP.3 verantwortlich, die auch als Flirt-Variante bezeichnet wird. Diese Variante sei zwar sehr ansteckend – habe aber in den meisten Fällen einen milden Verlauf.