In Bayern wächst die Nachfrage nach der vierten Impfung

Plus In Bayern hat sich eine gewissen Impfmüdigkeit breitgemacht. Nun aber scheint die Nachfrage nach der vierten Corona-Impfung zu steigen.

Alle zwei Sekunden wird in Deutschland derzeit ein Mensch gegen Corona geimpft. Für viele wird es bereits die vierte Spritze sein – wobei derzeit einige Verwirrtheit darüber herrscht, für wen dieser erneute Booster denn nun eigentlich gedacht ist.