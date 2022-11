Auch ein Jahr nach ihrer Infektion kämpft Begüm mit Symptomen von Post-Covid

Plus Begüm überlebte die Intensivstation, Covid jedoch ist nie ganz verschwunden. Noch immer leidet sie unter Konzentrationsschwäche, Kurzatmigkeit und den psychischen Folgen.

Lange wussten die Ärztinnen und Ärzte nicht, ob Begüm Boz das Krankenhaus lebend verlassen würde. Die 29-Jährige aus Ingolstadt kam im vergangenen Jahr mit Covid auf die Intensivstation. Sie musste intubiert werden, die Ärzte versetzen Begüm in ein künstliches Koma. Eine Maschine übernahm ihre Atmung. "Meine Lungen wollten nicht mehr arbeiten. Es war kritisch", sagt sie heute. Begüm überlebte die Intensivstation, sie überlebte Covid. Besiegt aber hat sie die Krankheit nicht. Heute lebt Begüm mit Erinnerungslücken, Kurzatmigkeit, posttraumatischer Belastungsstörung. Und das seit inzwischen eineinhalb Jahren. Diagnose: Post-Covid.