Corona-Impfpflicht in Österreich: Das müssen Urlauber und Pendler beachten

Plus In Österreich gilt nun eine Impfpflicht gegen das Coronavirus. Welche Regeln bei der Einreise gelten und ob das neue Gesetz Auswirkungen auf die Arbeitnehmer hat.

Dass die allgemeine Impfpflicht in Österreich kommt, gilt schon länger als beschlossene Sache. Nun hat auch der dortige Bundesrat grünes Licht gegeben, die Unterschrift von Bundespräsident Alexander Van der Bellen gilt als Formsache. Mit wenigen Ausnahmen greift die Impfpflicht für alle Personen ab 18 Jahren. Doch hat die Vorgabe auch Konsequenzen für Allgäuer, die in Österreich arbeiten?