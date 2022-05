Corona-Welle im Herbst: "Der Mutationsdruck wächst"

Plus Viele Menschen blicken besorgt auf den kommenden Herbst und eine mögliche neue Corona-Welle. Wie die Lage einzuschätzen ist und welche Rolle weitere Virus-Varianten wohl spielen.

Es gibt einiges, auf das man im Freistaat stolz ist. Auf die hohen Berge, die vollen Kassen, die niedrige Arbeitslosenquote, die Erfolge im Fußball und – natürlich – das Oktoberfest, den Inbegriff bayerischer Geselligkeit. Zwei Jahre lang war die Wiesn in der Corona-Zwangspause, in diesem Herbst soll sie wieder stattfinden – und zwar ohne Einschränkungen und Auflagen. Nicht jedem gefällt das, die kritischen Stimmen mehren sich.